Planety, Słońce i astrolabium. Tak zmienia się Frombork

Ku końcowi zmierza przebudowa placu Górników, czyli skweru położonego przy Kanale Kopernika na Wzgórzu Katedralnym we Fromborku. Uroczyste otwarcie bulwaru planowane jest podczas obchodów 50. rocznicy zakończenia Operacji 1001 Frombork, czyli w sierpniu. Przypomnijmy, że wizualizacja odnowionego placu, którą zaprezentował Urząd Miasta we Fromborku, spotkała się z krytyką mieszkańców, a także niektórych architektów. Zdjęcia.

Prace na placu mają zakończyć się w czerwcu. - Przebiegają one zgodnie z planem i zbliżają się ku końcowi. Została wymieniona prawie cała nawierzchnia, odnowiono klomby, zainstalowano przewody elektryczne w miejscach, gdzie zostaną posadzone drzewa symbolizujące planety Układu Słonecznego (wraz z Plutonem). Są już także przygotowane cokoły, na których wyeksponowane będą astrolabium oraz gablota upamiętniająca rocznicę Operacji 1001 Frombork. Obecnie trwają prace nad budową ławki integracyjnej symbolizującej Słońce. Przy wieży wodnej budowana jest też scena – informuje Gabriela Garbowska z Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku.

Przypomnijmy, że wizualizację odnowionego Placu Górników urząd zaprezentował w listopadzie ubiegłego roku.

Wizualizacja odnowionego Placu Górników

- Między innymi wyremontowana zostanie nawierzchnia placu, przebudowane zostaną schodów, wyremontowane chodniki, powstaną tereny zielone i obiekty małej architektury. Plac będzie oświetlony i objęty monitoringiem, zniknie z niego stara scena, a wykonany zostanie mur oporowy wzdłuż lewej krawędzi nowej sceny. - Ławka, która będzie miejscem integracji, swoim kształtem ma przypominać Słońce. Drzewa, które są przedstawione na wizualizacji będą symbolem 9 planet. Warto wspomnieć, iż Pluton przez długi czas uważany był za dziewiąta planetę Układu Słonecznego. Wyeksponowane zostaną również astrolabium oraz tablica upamiętniająca rocznicę Operacji 1001 Frombork - mogliśmy wówczas przeczytać w informacji zamieszczonej przez Urząd Miasta Fromborka na swoim profilu na Facebooku. Pod wisem rozgorzała dyskusja mieszkańców Fromborka, dużo było niepochlebnych opinii.

Krytycznie do wizualizacji odniósł się znany architekt i urbanista Paweł Mrozek na łamach branżowego pisma architekturaibiznes.pl

- Trzeba wałkować w kółko ten sam temat o obrocie ciał niebieskich. Potrzebny jest we Fromborku „astronomiczny plac dogrywka” pięćdziesiąt metrów dalej, który w swej przemyślanej architektonicznej idei, ze skrupulatnością godną starożytnych egipskich kapłanów, astrologów i no niestety też architektów, ową ideę odda, bo nic lepszego nam nie przychodzi do głowy. Dlatego też przed państwem jedyny i niepowtarzalny oraz, hoho, pierwszy w tym tygodniu skwer astronomiczny, w którym to dziewięć drzew sztucznie na wizualizacji powiększonych, w dziewięciu donicach sztucznie na wizualizacjach pomniejszonych, symbolizując dziewięć planet, układa się w swej wielkiej koniunkcji w stronę ławki słońca. I wszystko to okraszone polami betonu w stosunku cztery do jednego, niczym ciemna energia względem widzialnego wszechświata, symbolizując bezmiar pustki kosmosu i rozrzedzenie całej idei w stosunku jednej molekuły na miliard metrów sześciennych - czytamy m. in. w jego publikacji.

Jak podkreśla Gabriela Garbowska, wizualizacja jest aktualna i ma jedynie drobne modyfikacje. Inwestycję realizuje firma Apartament s.c. z Braniewa, która wygrała ogłoszony przez UM we Fromborku przetarg.

- Koszt inwestycji to 950 tys. zł, z tego 532 594 zł pozyskano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – dodaje urzędniczka.