Płuca po pandemii, czyli 32. finał WOŚP w Elblągu

- Dla nas, jako organizatorów, najważniejsza jest ta więź, atmosfera i poczucie, że w tym dniu jesteśmy jedną wielką rodziną – mówi Adam Krauze, szef elbląskiego sztabu WOŚP. Właśnie ruszyły przygotowania do przyszłorocznego finału imprezy

32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która od ponad trzydziestu lat zbiera w kraju i za granicą pieniądze na sprzęt medyczny do szpitali, odbędzie się 28 stycznia 2024 r. W nadchodzącej edycji motywem przewodnim jest hasło „Płuca po pandemii”. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc w leczeniu i dzieci, i dorosłych, borykających się z komplikacjami po przebyciu wirusa COVID-19.

Elbląski sztab WOŚP właśnie rozpoczął przygotowania do finału, o czym jego przedstawiciele opowiadali na czwartkowej konferencji prasowej z prezydentem Elbląga.

- Myślę, że po święcie Trzech Króli rozpocznie się w Elblągu praca mniejszych sztabów, które będą grać do ferii zimowych, a 28 stycznia odbędą się imprezy centralne, które planujemy zorganizować na Starym Mieście – mówi Adam Krauze, szef sztabu WOŚP. - Tradycyjnie planujemy zakończyć całość światełkiem do nieba. Mamy nadzieję, że to będzie taki moment, w którym mieszkańcy przyjdą i będą z nami. Dla nas, jako organizatorów, najważniejsza jest ta więź, atmosfera i poczucie, że w tym dniu jesteśmy jedną wielką rodziną.

W spotkaniu uczestniczyły też przedstawicielki Regionalnego Centrum Wolontariatu.

- Prawdopodobnie od środy 15 listopada będzie można zacząć rejestrację wolontariuszy, dlatego w przyszłym tygodniu zapraszamy do naszej siedziby, gdzie pomożemy tego dokonać - powiedziała Gabriela Zimirowska, prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu. - Na naszej stronie internetowej, ale także na stronie WOŚP i Facebooku, będziemy zamieszczać informacje na temat dokumentów, zdjęć czy zgód, potrzebnych do rejestracji. Naszym celem jest do końca roku zebranie 450 wolontariuszy. Chcielibyśmy mieć ten czas na załatwienie wszystkich formalności i identyfikatorów, by od początku stycznia móc ruszyć ze sztabikami i imprezami.

Szczegółowy program elbląskiego Finału WOŚP podamy, jak tylko będzie znany.