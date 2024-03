Po świętach w EPWiK ma być referendum strajkowe (aktualizacja)

(fot. archiwum portEl.pl)

Mediacje między pracodawcą a Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Oświaty i Usług w Elblągu, które odbyły się we wtorek w EPWiK, nie przyniosły porozumienia. Związkowcy zapowiadają, że po świętach przeprowadzą referendum strajkowe. Co na to zarząd EPWiK?