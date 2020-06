Pocztowa skrzynka z przeszłości

W Bramie Targowej pojawiła się nietypowa skrzynka na listy. Turyści i elblążanie już niedługo, bo po otwarciu bramy (15 czerwca), będą mogli wysyłać korespondencję, używając skrzynki wzorowanej na XIX-wiecznym modelu.

- Skrzynka, którą wykonał elblążanin Amadeusz Pfeifer, jest wspólną inicjatywą Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział Ziemi Elbląskiej i Centrum Informacji Turystycznej – podkreśla Leszek Marcinkowski, prezes elbląskiego PTTK. - Wcześniej na to miejsce pozyskaliśmy zwykłą skrzynkę, z której mogą korzystać turyści i mieszkańcy, ale zamarzył się nam rekwizyt, coś, co odwołuje się do historii – podkreśla.

Warto zaznaczyć, że skrzynka to nie jedyna praca Amadeusza Pfeifera, która znajduje się w tej okolicy. Pasjonat historii jest też współtwórcą repliki zegara słonecznego z 1600 roku, która wisi na budynku dawnego Domu Królów, dzisiaj Hotelu Elbląg.

Autor "pocztowej repliki" z Bramy Targowej przybliża historię, która kryje się za skrzynką na facebookowej stronie Elbląg w Formie, prowadzonej przez Centrum Informacji Turystycznej:

"Pocztę na terenie Prus organizował już Zakon Krzyżacki w XIII w., jednak pierwsze skrzynki pocztowe pojawiły się dopiero na początku XIX w. Wprowadzono je dekretem z 31 października 1823 r. - wtedy zawisły oficjalnie pierwsze skrzynki na listy. Pierwowzór tej konkretnej skrzynki pocztowej pochodzi z około 1830 roku, oryginał jest przechowywany w Muzeum Poczty i Telekomunikacji w Berlinie. Nie jest to egzemplarz elbląski, jednak identyczny musiał wisieć na Dworze Artusa (róg ulic Kowalskiej i Stary Rynek), gdzie do roku 1834 mieścił się elbląski Urząd Pocztowy" – pisze autor repliki. Zaznacza, że takie skrzynki były wykonywane z drewna.

Co ciekawe, był to pierwszy model, na którym w okienku umieszczano informację o godzinach opróżniania skrzynki. "Skrzynka ma na froncie namalowany numer urzędu pocztowego - w przypadku Elbląga jest to numer 374" – pisze Amadeusz Pfiefier. Zaznacza też, że kolejny model skrzynki wprowadzony w Prusach w 1838 r. był już blaszany.

Pracownicy Centrum Informacji Turystycznej podkreślają, że od 15 czerwca, czyli najbliższego poniedziałku, czekają na turystów i mieszkańców w godz. 8-18 w dwóch punktach: w Bramie Targowej i w Ratuszu Staromiejskim. W takim trybie informacja turystyczna w Elblągu będzie działać do września.