Pocztowcy mają dość (list otwarty, aktualizacja)

„Po 466 latach, rok 2024 może być ostatnim rokiem działalności Poczty Polskiej, której początki sięgają 1558 roku. Poczta przetrwała zabory, rozbiory, wojny, ale nie wytrzymała „eksperymentów” zarządzających w ostatnich latach” – piszą związkowcy z Poczty Polskiej. List otwarty nadesłał do naszej redakcji przewodniczący NSZZ Pracowników Poczty Polskiej w Elblągu.

"Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Poczty Polskiej w Elblągu w imieniu swoim, jak i 63 tysięcy pracowników Poczty Polskiej S.A. zwraca się do Państwa jako do jednych z kilku działających na naszym elbląskim rynku gazet internetowych z prośbą o pomoc w rozpowszechnieniu Listu Otwartego Polskich Pocztowców. Sytuacja, jaka obecnie ma miejsce w Poczcie Polskiej S.A. zmusza nas pracowników do nagłośnienia i zwrócenia uwagi całego społeczeństwa na nasze problemy. Już niedługo może okazać się, że Poczta Polska S.A. może przestać istnieć - napisał w mailu do naszej redakcji Tomasz Kawałkowski, przewodniczący NSZZ Pracowników Poczty Polskiej w Elblągu. Poniżej treść listu.

List otwarty

"Polska może być pierwszym krajem bez własnej, narodowej Poczty mającej określone zadania w systemie obrony narodowej, co bezpośrednio przekłada się na osłabienie bezpieczeństwa Obywateli i Państwa. Tylko Poczta Polska i Pocztowcy są w stanie zapewnić przepływ informacji, rozkazów, towarów w przypadku wojny hybrydowej lub innych zagrożeń. Mamy to wpisane w NASZE DNA, udowadniając to, po raz kolejny w historii w okresie pandemii Covid-19.

Poczta Polska S.A., Pocztowy Operator Wyznaczony, wg doniesień medialnych rok 2023 zakończy stratą spowodowaną min. realizacją obowiązkowych usług powszechnych (zadania niekomercyjne) na poziomie ok. minus 700 - 800 mln. zł. co oznacza, że w lutym 2024 firma może stanąć na progu upadłości – brak zdolności do regulowania należności i WYPŁATY wynagrodzeń dla 63 000 Pracowników!!

Powyższa sytuacja mająca wpływ na brak zakończenia negocjacji płacowych pomiędzy Spółką i organizacjami związkowymi spowodowała, że Spółka podjęła jednostronną decyzję, iż stawka rekrutacyjna i minimalne wynagrodzenie zasadnicze w Spółce od 1 stycznia 2024 roku wynosi 4 023 zł. – nie ma tu pomyłki tj. o 219 zł. mniej niż minimalne wynagrodzenie w Polsce. Dotyczy to ok. 80 % (lub więcej) Pocztowców, którzy będą zarabiać poniżej lub minimum krajowe!

Aby Poczta przetrwała konieczne są natychmiastowe działania:

1. Wsparcie Właściciela – Państwa Polskiego – w zakończeniu negocjacji płacowych skutkujących wzrostem wynagrodzeń Pocztowców!

2. Niezwłoczne pozyskanie decyzji Komisji Europejskiej uruchamiającej wypłatę dofinansowania z tytułu straty na świadczeniu usługi powszechnej za lata 2021 i 2022.

3. Zmiana Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe uchylająca/zmieniająca art.109 ust. 4, jak również zmiana kwoty dotacji celowej na rok 2024, zapewniającej wypłatę w bieżącym roku dofinasowania, o którym mowa w pkt. 2 za lata 2021, 2022 oraz 2023.

4. Zaprzestanie „kanibalizmu usług” spółek Skarbu Państwa, poprzez uporządkowanie relacji pomiędzy Orlen Paczka a Pocztą Polską.

5. Wypracowanie „mapy drogowej dla Poczty Polskiej” określającej jej zadania i cel istnienia".

Polscy Pocztowcy

Od redakcji: W sprawach podnoszonych w liście otwartym wysłaliśmy pytania do biura prasowego Poczty Polskiej. Poniżej odpowiedź, którą otrzymaliśmy:

"Poczta Polska wypłaca pensje na konta pracowników zgodne z obowiązującym prawem. Osoby zatrudnione w Poczcie Polskiej i objęte Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy poza wynagrodzeniem zasadniczym otrzymują również inne dodatki, dlatego też wypłata na konto nigdy nie jest niższa od wysokości wynagrodzenia minimalnego. Niezależnie od tego, pracownicy po spełnieniu określonych kryteriów mogą liczyć także na trzynastą pensję i dodatek stażowy, a także skorzystać z różnych świadczeń socjalnych, oferowanych przez pracodawcę.

Należy podkreślić, że na wysokość wynagrodzenia ma wpływ wiele zmiennych składników. Podanie konkretnej kwoty nie jest możliwe, ponieważ różnice pomiędzy zarobkami mogą sięgać nawet kilkuset złotych, co wynika m.in. ze stażu pracy każdego zatrudnionego. Pracownicy z dłuższym stażem mogą liczyć także na dodatek stażowy w wysokości do 20 proc. podstawy wynagrodzenia, proporcjonalnie do okresu zatrudnienia.

Warto przypomnieć, że w 2022 roku podwyższyliśmy zarówno wynagrodzenia pracowników Poczty Polskiej, jak i kwoty wypłacanych premii czasowo-jakościowych (uzależnionych od obecności w pracy) oraz zadaniowych (związanych z realizacją konkretnych celów, wyznaczanych przez przełożonego). W efekcie tych podwyżek, w 2022 roku zarobki w Spółce wzrosły średnio o 972 złotych brutto miesięcznie w przeliczeniu na pełen etat.

Pomimo trudnej sytuacji finansowej, wynikającej z nieotrzymania rekompensaty z tytułu świadczenia nierentownej usługi powszechnej, wszelkie zobowiązania są regulowane na bieżąco. Wypłaty wynagrodzeń nie są zagrożone, pracownicy otrzymują pieniądze na czas.

Jednocześnie informuję, że wyniki finansowe Poczty Polskiej za rok 2023 będą opublikowane na stronie internetowej Poczty Polskiej. Zgodnie z ustawą o rachunkowości (art. 12 ust. 2), zamknięcie ksiąg rachunkowych w Poczcie Polskiej następuje nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy. Ponadto w tym samym terminie upływa czas na sporządzenie sprawozdania finansowego przez Spółkę. Upublicznienie wyników finansowych następuje po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie (art. 53. ust 1 ww. ustawy), nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego i złożenia do go KRS (15 dni od daty zatwierdzenia – art. 69. ust 1 i 2 ww. ustawy)" - brzmi odpowiedź z biura prasowego Poczty Polskiej.