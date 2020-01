Podyskutuj o Elblągu: chcielibyśmy mieć takie miejsce do zjeżdżania?

Taki tor mają Czesi, w położonym niedaleko granicy z Polską karkonoskim Benecku. Pozjeżdżać na "pontonach" można również w pobliżu sudeckiej wsi Sienna, położonej około 30 kilometrów od Kłodzka albo w Kurzętniku, zlokalizowanym niedaleko Nowego Miasta Lubawskiego. Co ciekawe, we wszystkich tych miejscowościach da się to zrobić bez śniegu.

"To by była petarda na górze Chrobrego. I nie trzeba śniegu" - napisała do nas jedna z Czytelniczek i wysłała link do filmu pokazującego, jak wygląda tubing w Kurzętniku. Czym on jest? Zjeżdżaniem na dmuchanych kołach po specjalnie przygotowanych do tego torach, zabezpieczonych bandami. Jeśli nie ma śniegu są one wyłożone matami z tworzywa sztucznego. Mają różne długości i... różnie się kończą: łagodnie albo na przykład wyskokiem na dużą poduszkę.

Czy taki tor sprawdziłby się i u nas, na Górze Chrobrego (zakładając, że w przyszłości będzie tam działała jakakolwiek infrastruktura)? Czy lepiej poprzestać na nartach i snowboardzie? A może wszystkie opcje da się pogodzić?