Pogotowie stomatologiczne w Elblągu w weekendy? NFZ: to niezgodne z naszymi przepisami

Od stycznia 2025 roku miałoby w Elblągu rozpocząć działalności pogotowie stomatologiczne. Taką informację przekazał radny Marek Pruszak (PiS) podczas spotkania z mediami. - Na razie weekendowo ma wejść taka forma pomocy, przy wsparciu finansowym miasta. Będzie taki gabinet funkcjonował – mówił m. in. Marek Pruszak. Jednak z informacji przekazanej nam przez Narodowy Fundusz Zdrowia działanie doraźnej pomocy stomatologicznej jedynie w weekendy nie jest możliwe.

Informację o rozpoczęciu od stycznia przyszłego roku funkcjonowania pogotowia stomatologicznego w Elblągu, na razie w formule weekendowej, przekazał 18 października podczas konferencji prasowej radny Marek Pruszak (PiS).

- To, co mamy zapewnione z naszych postulatów do realizacji, to od stycznia nocna i świąteczna pomoc stomatologiczna. W tej chwili mamy takie informacje, że od stycznia, ale na razie weekendowo ma wejść taka forma pomocy, przy wsparciu finansowym miasta i taki gabinet będzie funkcjonował – mówił wówczas m. in. Marek Pruszak.

O potwierdzenie i doprecyzowanie tej informacji poprosiliśmy Urząd Miejski w Elblągu. Pytaliśmy między innymi o koszty, które musiałby ponieść miejski budżet. - W odpowiedzi na pani pytania informuję, że nad tym pracujemy. Jak będziemy mieć ustalone szczegóły, niezwłocznie o nich poinformujemy. Uruchomienie pogotowia stomatologicznego planujemy od nowego roku, ale nie wszystko od nas zależy, więc trudno na ten moment określić datę podania szczegółowych informacji – poinformowała nas Adrianna Kuzko z Biura Prasowego UM w Elblągu.

Natomiast Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał nam, że uruchomienie pogotowia stomatologicznego, które funkcjonowałoby na kontrakcie jedynie w weekendy, nie jest możliwe ze względu na obowiązujące w NFZ przepisy.

- Realizacja świadczeń w zakresie stomatologicznej pomocy doraźnej musi być realizowana zgodnie z warunkami opisanymi w par. 2 ust. 1 pkt 12 Zarządzenia Nr 60/2023/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 5 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne – czytamy w mailu przesłanym nam przez Magdalenę Mil, rzeczniczkę prasową Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

„Świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej – świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie stomatologicznej pomocy doraźnej udzielane w dni powszednie od godz. 19.00 do godz. 7.00 dnia następnego, a w soboty, niedziele oraz dni wolne od pracy – całodobowo” - cytuje wspomniany przepis Magdalena Mil.

- Świadczenia nie mogą być realizowane tylko w weekendy. Oddział zaplanował już postępowanie konkursowe w zakresie stomatologicznej pomocy doraźnej w Elblągu na 2025 r. – dodaje rzeczniczka.

Przypomnijmy, że NFZ miał już kłopoty ze znalezieniem podmiotu, który chciałby realizować w Elblągu świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej. - Niestety od lat, mimo znaczącego podniesienia ceny ryczałtu, nie ma podmiotów chętnych do realizacji świadczeń w zakresie stomatologicznej pomocy doraźnej – informował nas NFZ pod koniec maja 2023 roku.

Na jakie zyski mogłaby liczyć poradnia stomatologiczna realizująca nocną opiekę? – pytaliśmy wówczas NFZ.

- Cena ryczałtu, (świadczenia udzielone w czasie 12 - to godzinnego dyżuru) od 1 lipca 2023 roku będzie wynosić 2 074,28 zł – brzmiała odpowiedź.

