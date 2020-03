Policjanci podsumowali weekend

Elbląscy policjanci interweniowali w miniony weekend 163 razy. Do wytrzeźwienia do pogotowia socjalnego przewieziono 21 osób. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego obsługiwali ponad 20 zdarzeń drogowych. Wszystkie były kolizjami. Przeprowadzono blisko 800 badań trzeźwości kierujących. Zatrzymano jednego nietrzeźwego kierującego.

Policyjny patrol ruchu drogowego zatrzymał do kontroli renault clio. Było to przy ul. Okulickiego w Elblągu. Autem kierował 36-latek, który nie posiadał przy sobie prawa jazdy. Policjanci od razu wyczuli od niego zapach alkoholu. Badanie alkotestem potwierdziło przypuszczenia. Mężczyzna miał 1,8 promila alkoholu w organizmie. Auto przekazano innej trzeźwej osobie. Mężczyzna odpowie teraz za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Może mu grozić kara do 2 lat pozbawienia wolności, sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów oraz 5000 złotych kary.