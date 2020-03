Policjanci podsumowali weekend

W miniony weekend policjanci przeprowadzili 114 interwencji. Do wytrzeźwienia do pogotowia socjalnego przewieziono 13 osób. Policjanci z ruchu drogowego obsługiwali 14 kolizji drogowych oraz zatrzymali 2 nietrzeźwych kierujących.

Pierwszy to 32-latek zatrzymany przy ul. Dworcowej przez policjantów z Pasłęka. Mężczyzna kierował vw passatem mając 1,80 promila alkoholu w organizmie. Co więcej, posiadał dożywotni zakaz kierowania wszelkimi pojazdami. Jego auto przekazano innej trzeźwej osobie.

Drugi z nietrzeźwym zatrzymanym przez policjantów był 19-latek kierujący hondą civic. Mężczyzna został zatrzymany w podelbląskim Kazimierzowie. Jechał ponad 100 km/h w miejscu gdzie jest ograniczenie prędkości do 50 km/h gdy policjanci zatrzymali go do kontroli od razu wyczuli zapach alkoholu. Badanie alkotestem potwierdziło, że ma on 0,60 promila alkoholu w organizmie. Zatrzymano mu prawo jazdy.

Obaj mężczyźni odpowiedzą teraz przed sądem. 32-latkowi może grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności, natomiast 19-latkowi kara do 2 lat pozbawienia wolności oraz sądowy zakaz kierowania wszelkimi pojazdami.