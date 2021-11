Pomnik Twórców Niepodległości oddany niezgodnie z prawem?

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Elbląga wszczął postępowanie administracyjne w sprawie oddania do użytku pomnika Twórców Niepodległości. Bada, czy doszło do naruszenia przepisów prawa budowlanego. Władze miasta twierdzą, że o złamaniu prawa nie ma mowy.

Pomnik Twórców Niepodległości, który kosztował 160 tys. złotych, został uroczyście odsłonięty przez władze Elbląga 11 listopada podczas obchodów Święta Niepodległości. Tymczasem Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Elbląga wszczął postępowanie administracyjne, które ma wyjaśnić, czy podczas oddania obiektu do użytku nie złamano przepisów prawa budowlanego.

Pozwolenie na budowę pomnika prezydent Elbląga wydał 23 września.

- Roboty budowlane przy budowie ww. obiektu budowlanego zostały zakończone 19 listopada, co potwierdził kierownik budowy swoim wpisem do dziennika budowy. 22 listopada organ nadzoru budowlanego otrzymał od inwestora zawiadomienie o zakończeniu w/w budowy. Z przepisów ustawy Prawo budowlane wynika, że do użytkowania obiektu budowlanego można przystąpić po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Termin 14 dni upływa z dniem 6 grudnia 2021 – informuje w odpowiedzi na nasze pytania Jerzy Kołodziejski, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Elbląga. - Z mediów wynika, że inwestor na dzień odsłonięcia Pomnika Twórców Niepodległości w dniu 11.11.2021 r. przystąpił do użytkowania w/w obiektu budowlanego (brak skutecznego zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych przed oddaniem w/w obiektu do użytkowania). Z punktu widzenia prawa budowlanego uroczystości zorganizowane 11.11.2021 r. przy ul. Rycerskiej w Elblągu odbyły się na placu budowy. Podsumowując, stwierdzam, że organ administracji rządowej nie otrzymał od inwestora w terminie przewidzianym prawem, wymaganego zawiadomienia o zakończeniu budowy Pomnika Twórców Niepodległości.

Władze miasta twierdzą, że nie ma mowy o złamaniu przepisów prawa.

- W przypadku pomnika, który w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane jest budowlą, nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, a jedynie zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakończeniu robót budowlanych. Aktualnie, po wykonaniu wszystkich elementów zawartych w projekcie, wszystkie formalności są dopełnione. Nie ma więc żadnego zagrożenia, ani mowy o złamaniu prawa – twierdzą władze miasta, które w odpowiedzi na nasze pytania wysłały komunikat podpisany przez Joannę Urbaniak, rzecznika prasowego prezydenta Elbląga.

W najbliższym czasie powinniśmy przekonać się, jakim wynikiem zakończy się postępowanie administracyjne w sprawie pomnika. Przypomnijmy, że prezydent Elbląga kilka miesięcy temu wszczął procedurę, która ma połączyć od 1 stycznia 2022 r. PINB dla Miasta Elbląga z PINB Powiatu Elbląskiego. Zwrócił się z takim wnioskiem do wojewody warmińsko-mazurskiego, gdy wyszło na jaw, że PINB dla Miasta Elbląga przeznaczył część środków z tzw. funduszu covidowego na wypłatę nagród dla pracowników. Szerzej pisaliśmy o tym tutaj.