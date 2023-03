Posłanka apeluje o okrągły stół

Posłanka Lewicy Monika Falej zaapelowała o organizację okrągłego stołu w Elblągu w sprawie psychiatrii dziecięcej. - Trzeba znaleźć chociaż rozwiązanie dotyczące profilaktyki - mówi posłanka.

W Polsce funkcjonuje ok 1200 łóżek psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży w 35 oddziałach. Najmniejszy z nich ma 18 łózek, największy 58. W stosunku do liczby pacjentów brakuje lekarzy. Klub Parlamentarny Lewicy zwrócił uwagę na kryzys w psychiatrii dzieci młodzieży. 10 stycznia w Sejmie odbył się ogólnopolski „okrągły stół“ w sprawie kryzysu w psychiatrii dziecięcej. Parlamentarzyści zapowiedzieli organizację lokalnych okrągłych stołów w Białymstoku, w Elblągu, w Gdyni, w Łodzi, w Opolu, we Wrocławiu.

O organizację psychiatrycznego okrągłego stołu w Elblągu zaapelowała posłanka Monika Falej. - Chciałabym tutaj zaapelować do naszego środowiska: lekarzy, samorządów, ośrodków terapeutycznych byśmy usiedli przy elbląskim okrągłym stole dotyczącym psychiatrii dziecięcej. Trzeba znaleźć rozwiązanie dotyczące profilaktyki. Nie liczę na to, że nagle powstanie tutaj oddział stacjonarny, który będzie zaopatrywać dzieci i młodzież w kryzysie psychiatrycznym - mówiła posłanka Monika Falej. - Od czegoś

Zdaniem posłanki w takiej inicjatywie powinna wziąć udział młodzież, poradnie, pielęgniarki.