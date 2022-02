Pośpiech przy likwidacji Pogotowia Socjalnego teraz odbija się czkawką

Pogotowie Socjalne w Elblągu zostało zlikwidowane niezgodnie z prawem. Taki wniosek można wysnuć po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który oddalił skargę kasacyjną samorządu elbląskiego w tej sprawie.

Sprawa Pogotowia Socjalnego budzi emocje od 2020 roku, szeroko pisaliśmy o tym na naszych łamach (szczegóły tutaj). Rada Miejska w Elblagu na wniosek prezydenta podjęła decyzję o likwidacji tej jednostki w ekspresowym tempie 11 głosami za, 9 przeciw i 5 wstrzymującymi się. I to właśnie ten pośpiech teraz odbija się czkawką. Najpierw uchwałę unieważnił wojewoda warmińsko-mazurski, dopatrując się braku konsultacji społecznych ze związkami zawodowymi w tej sprawie. Na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody władze miasta złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który ją odrzucił, przyznając rację wojewodzie. Władze Elbląga nie odpuszczały i złożyły skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten również, na posiedzeniu 28 stycznia, wydał wyrok oddalający skargę kasacyjną. Szczegółów orzeczenia nie ma jeszcze w systemie informatycznym NSA. - W najbliższym czasie powinna pojawić się sentencja wyroku, następnie uzasadnienie – dowiedzieliśmy się w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

Odrzucenie skargi kasacyjnej oznacza, że NSA w pełni przyjął argumentację Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, niekorzystną dla władz miasta. Od teraz prawomocną.

„W ocenie organu nadzoru, bez znaczenia pozostaje, że zadania realizowane przez Pogotowie Socjalne, nie mają charakteru zadań obligatoryjnych. Likwidacja jednostki, której działalność ukierunkowana jest na udzielanie pomocy osobom bezdomnym, bezrobotnym i społecznie wykluczonym, nie może pozostawać bez wpływu na sytuację nieograniczonego kręgu odbiorców usług oraz całej społeczności lokalnej. Okoliczność ta znajduje odzwierciedlenie zarówno w przebiegu dyskusji na sesji Rady, jak również w mediach publicznych i społecznościowych. Wojewoda wskazał, że po wydaniu rozstrzygnięcia nadzorczego, do organu wpłynęło stanowisko Zarządu Terenowego NZSS Policjantów KMP w Elblągu, z którego jednoznacznie wynika, iż współpraca Policji z Pogotowiem Socjalnym istotnie usprawniała pracę Policji, natomiast likwidacja jednostki, może mieć negatywny wpływ na stan bezpieczeństwa w mieście i powiecie” - czytamy w uzasadnieniu decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie.- „Wojewoda wytłumaczył, że ustalając, czy opiniowaniu w trybie ustawy o związkach zawodowych podlegają jedynie akty prawa miejscowego, czy też wszelkie akty prawne, podejmowane w sprawach objętych zadaniami związków zawodowych, brał pod uwagę jedynie treść uzasadnienia powołanej uchwały NSA. Z zakresu opiniowania Naczelny Sąd Administracyjny wyłączył uchwały o charakterze indywidualnych aktów administracyjnych - decyzji, a także uchwały podejmowane w regulowanych przepisami prawa materialnego sprawach nie objętych zadaniami związków zawodowych, jak również uchwały o charakterze personalnym, statutowym, czy inne uchwały o charakterze stricte wewnętrznym i organizacyjnym. Uchwała Rady Miejskiej w Elblągu, podjęta w sprawie likwidacji Pogotowia Socjalnego, nie stanowiła żadnego z ww. aktów, stąd też wydane rozstrzygnięcie nadzorcze uznać należy za prawidłowe”.

Część byłych pracowników Pogotowia Socjalnego walczy w sądzie o odszkodowanie za niesłuszne zwolnienie z pracy z powodu likwidacji jednostki. Ich sprawy zostały zawieszone właśnie ze względu na toczące się postępowanie przed sądami administracyjnymi. Decyzja NSA, która jest ostateczna, może im pomóc w wygranej.

Władze miasta wyroku NSA na razie nie komentują. - Czekamy na uzasadnienie wyroku – powiedziała nam Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga.

Wyrok NSA mocno skomplikuje sytuację prawną dotycząca Pogotowia Socjalnego. Skoro uchwała Rady Miejskiej w Elblągu jest nieważna, to Pogotowie nadal powinno istnieć... Na razie jedyną osobą, która pracuje na jego rzecz, jest... likwidator, którego obowiązki decyzją prezydenta z 31 stycznia 2021 roku zostały przedłużone „do zakończenia spraw pracowniczych, które zawisły przed Sądem Pracy”.