 Postępowanie grupowe w związku z budową przy ulicy Królewieckiej

Sąd Okręgowy w Elblągu ogłasza, że prowadzi postępowanie grupowe w trybie przewidzianym ustawą z dnia 17 grudnia 2009 roku o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (tekst jednolity z 2020 roku Dziennik Ustaw pozycja 446) z powództwa Grzegorza Rupińskiego (reprezentanta grupy, działającego także na rzecz czternastu osób fizycznych – członków grupy) przeciwko TJ Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółce komandytowej z siedzibą w Olsztynie.

Przedmiotem postępowania są roszczenia o zapłatę kar umownych za nienależyte wykonanie umów deweloperskich zawartych w związku z budową budynku wielorodzinnego przy ulicy Królewieckiej 201 w Elblągu.

Sąd Okręgowy w Elblągu informuje, że art. 12 wymienionej ustawy przewiduje możliwość przystąpienia do grupy przez osoby, których roszczenia mogą być objęte powództwem grupowym. Uprawnienie do przystąpienia do grupy następuje przez złożenie reprezentantowi grupy, w terminie dwóch miesięcy od daty ogłoszenia, pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do grupy. Powód jest reprezentowany przez radcę prawnego Macieja Słowika (adres do doręczeń ul. Wiejska 19/I/15 82-300 Elbląg).

Umowa regulująca wynagrodzenie pełnomocnika powoda przewiduje wynagrodzenie w wysokości 2.200 zł, plus podatek VAT w wysokości 23%, które płatne było po wniesieniu pozwu i wynagrodzenie w wysokości 8% od kwoty prawomocnie zasądzonej, plus podatek VAT w wysokości 23%, a nadto wynagrodzenie dodatkowe w wysokości 1.800 zł, plus podatek VAT w wysokości 23%, za czynności w postępowaniu apelacyjnym.

Sąd Okręgowy w Elblągu informuje, że art. 21 ust. 3 wymienionej ustawy stanowi, że prawomocny wyrok w sprawie wszczętej w postępowaniu grupowym ma skutek wobec wszystkich członków grupy.

