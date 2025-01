Potrącił 74-latkę na parkingu

zdj. nadesłane

We wtorek (14 stycznia) ok. godz. 12 na parkingu przed marketem przy ul. Żeromskiego doszło do potrącenia kobiety. Poszkodowaną przetransportowano do szpitala.

Policjanci z wydziału ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu po przyjeździe na miejsce zapoznali się z nagraniem z monitoringu. Jak ustalili, sprawcą zdarzenia był 53-letni mężczyzna, kierujący taksówką. Sprawca najechał na 74-letnią kobietę podczas wykonywania manewru skrętu na placu. Poszkodowanej udzielono pomocy medycznej i podjęto decyzję o przewiezieniu jej do szpitala na dalsze badania. Od ich wyniku zależeć będzie wymiar kary dla 53-latka. Mężczyzna był trzeźwy. Możliwe, że zostanie mu zatrzymane prawo jazdy.

msob