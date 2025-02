Potrzebna pomoc pogorzelcom

Dwie rodziny ze wsi Rzędy (gmina Pasłęk) potrzebują pomocy po pożarze, który w miniony weekend strawił ich mieszkania. Można przekazać datek pieniężny za pośrednictwem portalu zrzutka.pl lub wsparcie rzeczowe.

Pożar wybuchł w tzw. szeregowcu. Strażacy ewakuowali mieszkańców, nikt nie odniósł obrażeń. Ogień wyrządził jednak bardzo duże szkody we wnętrzu budynku. Uszkodził również jego dach. Dwie z pięciu rodzin, które w nim mieszkały, potrzebują pomocy. Każda forma wsparcia, czy to finansowa, rzeczowa, czy organizacyjna, będzie nieoceniona. W szczególności potrzebne są pieniądze na odbudowę domu, meble do kuchni i wyposażenie łazienki, sprzęt AGD i piec do centralnego ogrzewania. Koordynatorem pomocy pogorzelcom jest sołtys wsi Rzędy, który udzielić może szczegółowych informacji pod nr tel. 504 065 686.

Na rzecz poszkodowanych w pożarze została również założona zbiórka pieniężna na portalu zrzutka.pl.

- Każda, nawet najmniejsza kwota, będzie dla nas bezcenna i przybliży nas do odbudowy domu oraz rozpoczęcia nowego rozdziału. Zebrane środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów materiałów budowlanych, naprawy instalacji, a także zakup niezbędnych rzeczy, które straciliśmy w wyniku pożaru. Będziemy ogromnie wdzięczni za każde wsparcie finansowe, a także za udostępnienie tej prośby wśród znajomych i bliskich. Z góry dziękujemy za każdą pomoc i wsparcie. Wasza życzliwość i solidarność w tych trudnych chwilach - czytamy na zrzutka.pl.