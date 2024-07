Powstanie nowe muzeum

W liczącym 700 lat pasłęckim ratuszu ma powstać muzeum miejskie. Ogłoszono właśnie przetarg na wykonanie jego projektu.

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysu i wyposażenia zabytkowego pasłęckiego ratusza, w taki sposób, aby mógł on pełnić funkcję muzeum miejskiego ogłoszono 18 lipca. Jego pomieszczenia mają zostać dzięki temu dostosowane do wymogów stawianych powierzchniom wystawowym oraz magazynowym w muzeach.

- Zakres prac projektowych dotyczy piwnic, części parteru, ciągu komunikacyjnego, półpiętra z ubikacją, pierwszego piętra z przyszłymi salami wystawowymi oraz stanowiskiem pracy. Projekt powinien zawierać części składowe z branży budowlanej, sanitarnej, grzewczej, elektrycznej, teleinformatycznej. Wymagane jest uzyskanie przez projektanta pozwolenia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie oraz pozwolenia na budowę – czytamy w dokumentach przetargowych zamieszczonych na stronie Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

O utworzeniu muzeum w Pasłęku pisaliśmy już dwa lata temu. Swoje miejsca ekspozycyjne miałyby tutaj znaleźć przede wszystkim zabytki związane z Kanałem Elbląskim. Po pieniądze na utworzenie muzeum gmina Pasłęk sięgnie do unijnej kasy.

- Jest to część większego projektu, przy którym współpracuje aż 10 partnerów, czyli Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego. To projekt pn. „Szlak kulturowy Kanału Elbląskiego”, a do niego został wpisany projekt gminy Pasłęk „ Rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę zabytkowego ratusza miejskiego i adaptację części pomieszczeń na muzeum miejskie wraz z jego wyposażeniem”. Wartość projektu oszacowano na 4 mln zł, a dofinansowanie może stanowić 3,4 mln zł – mówił w rozmowie z nami w marcu 2022 roku Piotr Szczepkowski, kierownik Referatu Edukacji, Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

Firma, która wygra przetarg, ma czas na opracowanie dokumentacji projektowej do 10 grudnia 2024 r. Oferty można składać do 26 lipca.

Przypomnijmy, że wnętrza ratusza, który mieści się przy ul. Chrobrego, zostały już częściowo wyremontowane i utworzono tam Pasłęckie Centrum Integracyjne. Jest ono miejscem spotkań wolontariuszy, lokalnych stowarzyszeń i grup, także tych nieformalnych, które z jego pomieszczeń i wyposażenia korzystają za darmo. Działa tam również informacja turystyczna.