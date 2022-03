W Pasłęku ma powstać muzeum miejskie

W liczącym 700 lat pasłęckim ratuszu ma powstać muzeum miejskie. Wartość tego projektu to około 4 mln zł, a w jego ramach wyremontowane zostałby również wnętrza zabytku.

Gmina, by utworzyć miejskie muzeum, planuje sięgnąć po środki unijne. Wniosek jest już przygotowany.

- Jest to część większego projektu, przy którym współpracuje aż 10 partnerów, czyli Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego. To projekt pn. „Szlak kulturowy Kanału Elbląskiego”, a do niego został wpisany projekt gminy Pasłęk „ Rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę zabytkowego ratusza miejskiego i adaptację części pomieszczeń na muzeum miejskie wraz z jego wyposażeniem”. Wartość projektu oszacowano na 4 mln zł, a dofinansowanie może stanowić 3,4 mln zł - mówi Piotr Szczepkowski, kierownik Referatu Edukacji, Promocji i Rozwoju Pasłęk.

Projekt obejmuje również kompleksową rewitalizację zabytkowego ratusza.

- Mówimy tu o remoncie pomieszczeń wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania, wodociągowo kanalizacyjnej, elektrycznej, teletechnicznej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, naprawę ceglanej elewacji oraz inne niezbędne prace budowlane. W wyremontowanych pomieszczeniach zlokalizowane zostanie muzeum miejskie. Obecnie zabytkowy ratusz jest w złym stanie technicznym i wymaga podjęcia działań ratunkowych. Remont ratusza oraz umiejscowienie w jego pomieszczeniach nowej funkcji muzealnej z pewnością wpłynie pozytywnie na wzrost potencjału Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego - mówi Piotr Szczepkowski.

Jakie eksponaty trafiłyby pasłęckiego muzeum?

- Przede wszystkim związane z Kanałem Elbląskim, z jego historią. O jakiej perspektywie czasowej mówimy? Czekamy aż ruszy nabór wniosków do programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027. Jest tu lekkie opóźnienie – mówi Piotr Szczepkowski.

Przypomnijmy, że wnętrza ratusza zostały już częściowo odremontowane i utworzono tam Pasłęckie Centrum Integracyjne. Jest ono miejscem spotkań wolontariuszy, lokalnych stowarzyszeń i grup, także tych nieformalnych, które z jego pomieszczeń i wyposażenia korzystają za darmo. Działa tam również informacja turystyczna.