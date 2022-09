Premier: to droga wolności, nowych szans i możliwości

W sobotę (17 września) nastąpiło symboliczne otwarcie kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. - To wielka inwestycja, ważna dla naszej ojczyzny - powiedział prezydent Polski Andrzej Duda. Otwarcie kanału kończy pierwszy etap projektu "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską".

17 września, w rocznicę sowieckiej agresji na Polskę, uroczyście otwarty został kanał łączący Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Tym samym Polska zyskuje niezależne od Rosji przejście z Zalewu na Bałtyk. .

- Otwarcie tej inwestycji, jej zakończenie, uruchomienie i przekazanie do użytkowania, tego szlaku wodnego, który będzie umożliwiał swobodne przepływanie pomiędzy Morzem Bałtyckim, Zatoką Gdańską, a Zalewem Wiślanym, Elblągiem, Tolkmickiem, to jest wielkie zwycięstwo Polski, to jest zwycięstwo patriotów. To jest wielkie zwycięstwo tych, którzy rozumieją słowo suwerenność i rozumieją znaczenie suwerenności i to wewnętrzne i to zewnętrzne, międzypaństwowe - mówił w sobotę prezydent Andrzej Duda.

Jak wskazał prezydent, każda wielka inwestycja wiąże się z tym - zwłaszcza w naszym położeniu i w naszych uwarunkowaniach geopolitycznych i historycznych, że "taka inwestycja zawsze jest atakowana". - Nie będę oceniał tych, którzy atakują tę inwestycję. Powody są różne, ale wiele z nich to także powody podszyte wielkim złem, z naszego punktu widzenia, i wszyscy doskonale o tym wiemy, dlatego to, że inwestycja jest zrealizowana, to jest wielkie zwycięstwo - wielkie zwycięstwo na przekór bardzo często wielkim interesom, także strategicznym i ogromnym pieniądzom, które w związku z tym te interesy wspierają - mówił Andrzej Duda.

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że Bałtyk „daje nam niesamowite szanse rozwojowe”

- Otwierany dzisiaj kanał żeglugowy, to droga wolności, nowych szans i nowych możliwości. Zrywamy dzisiaj, symbolicznie w dniu 83. rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę, ostatnie pęta naszej w gruncie rzeczy zależności, naszego uzależnienia od Związku Radzieckiego, a później od Federacji Rosyjskiej - mówił szef rządu.

Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego, prezesa PiS, "dzisiaj mamy ważny dzień". - Ważny dzień, który tworzy też bardzo istotną perspektywę. Perspektywę właśnie tego czwartego portu i perspektywę lepszego jeszcze niż dzisiaj rozwoju tej ziemi - Elbląga, ważnego miasta, z którym jestem sam głęboko związany, i Warmii, i Mazur nawet, i jeszcze dalej - powiedział Kaczyński.

Śluzę kanału symbolicznie uruchomił wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk. - Jako minister odpowiedzialny za realizację tego zadania mam honor ogłosić, że droga wodna łącząca Zalew Bałtycki z Morzem Bałtyckim została otwarta - powiedział. Pierwszą jednostką śluzowaną na przekopie Mierzei Wiślanej był Zodiak II, flagowa jednostka służb morskich.

Budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną to sztandarowa inwestycja obecnego rządu, mająca początkowo kosztować niespełna 900 mln zł, po dokończeniu sięgnie co najmniej 2 mld zł. Drugi etap inwestycji obejmuje przebudowę istniejącego toru wodnego na rzece Elbląg w zakresie obudowy brzegów, które docelowo przejmą funkcje ziemnych wałów przeciwpowodziowych, budowę przystani niskich, ułatwiających dostęp do rzeki oraz budowę mostu obrotowego nad rzeką Elbląg w Nowakowie, wraz ze zmianami układu drogowego. Aktualnie trwa dyskusja o tym, kto ma finansować pogłębienie toru wodnego na ostatnim 900-metrowym odcinku rzeki Elbląg: rząd czy samorząd Elbląga.

W sobotę w Elblągu o godz.18 rozpocznie się organizowany przez TVP koncert z okazji otwarcia kanału żeglugowego. Na Starym Mieście (przy dawnej Tortudze) wystąpią: Piotr Cugowski, Kasia Moś, Katarzyna Cerekwicka, Marek Piekarczyk, Ryszard Rynkowski, Janusz Radek, Krzysztof Kiljański, Tadeusz Seibert i Natalia Sikora.