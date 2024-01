Prezes sądu nie zrezygnuje (Wracamy do tematu)

(fot. Witold Sadowski, archiwum portEl.pl)

- Przepisy nie przewidują, jako przesłanki ustawowej powołania lub odwołania prezesa oraz wiceprezesa sądu okręgowego, poparcia bądź braku poparcia sędziów - napisał w odpowiedzi na nasze pytania Jacek Bryl, prezes Sądu Okręgowego w Elblągu. I zapowiedział, że nie rezygnuje ze stanowiska, o co apelowało do niego w liście kilkudziesięciu sędziów SO i Sądu Rejonowego.

O apelu elbląskich sędziów do ich szefa pisaliśmy 20 grudnia. „Kierowanie sądem wymaga oparcia w jego sędziach. Brak tego oparcia każe wątpić w możliwości należytego sprawowania funkcji prezesa i wiceprezesa” – napisali sędziowie Sądu Okręgowego i Rejonowego w Elblągu w piśmie do prezesa i wiceprezes SO, apelując do nich o złożenie rezygnacji. Przez publikacją wspomnianego wyżej artykułu zapytaliśmy Jacka Bryla, prezesa SO w Elblągu, o reakcję na pismo sędziów. Odpowiedź otrzymaliśmy mailowo w środę, 3 stycznia po południu. Prezes Bryl potwierdził, że pismo od sędziów otrzymał, w mailu do naszej redakcji zacytował szereg przepisów dotyczących procedury powołania i odwołania prezesa sądu okręgowego, po czym stwierdził w odpowiedzi: "Wskazane przepisy nie przewidują, jako przesłanki ustawowej powołania lub odwołania prezesa oraz wiceprezesa sądu okręgowego, poparcia bądź braku poparcia sędziów. W związku z powyższym Prezes i Wiceprezes Sądu Okręgowego w Elblągu nie przewidują rezygnacji z pełnionych funkcji, natomiast stanowisko części sędziów mających wątpliwości co do możliwości należytego sprawowania przez nich powierzonych funkcji, szanują i traktują jako głos w dyskusji na temat sposobu wyłaniania kadry kierowniczej sądu - napisał Jacek Bryl. Zgodnie z prawem o ustroju sądów powszechnych, prezesa sądu okręgowego powołuje minister sprawiedliwości spośród sędziów sądu apelacyjnego, sądu okręgowego albo sądu rejonowego. Po powołaniu prezesa sądu okręgowego minister sprawiedliwości przedstawia go właściwemu zgromadzeniu ogólnemu sędziów sądu okręgowego. Z kolei wiceprezesa sądu okręgowego powołuje minister sprawiedliwości spośród sędziów sądu apelacyjnego, sądu okręgowego albo sądu rejonowego, na wniosek prezesa tego sądu. Prezes jak i wiceprezes sądu mogą być odwołani przez ministra sprawiedliwości w toku kadencji w przypadku: rażącego lub uporczywego niewywiązywania się z obowiązków służbowych; gdy dalszego pełnienia funkcji nie da się pogodzić z innych powodów z dobrem wymiaru sprawiedliwości; w razie stwierdzenia szczególnie niskiej efektywności działań w zakresie pełnionego nadzoru administracyjnego lub organizacji pracy w sądzie lub sądach niższych lub złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji. Z naszych informacji wynika, że pod apelem do prezesa i wiceprezesa SO o złożenie rezygnacji podpisało się kilkudziesięciu sędziów, w tym około 90 procent orzekających w Sądzie Okręgowym.

RG