Prezydent Elbląga: będą etaty dla pracowników Pogotowia Socjalnego

W poniedziałek (22 czerwca) podczas konferencji prasowej prezydent Elbląga Witold Wróblewski zapowiedział, że dla pracowników będącego w likwidacji Pogotowia Socjalnego znajdzie się zatrudnienie w jednostkach miejskich.

Z końcem czerwca br. upływają terminy wypowiedzeń umów o pracę pracownikom Pogotowia Socjalnego, które jest obecnie w likwidacji. Jak zapowiada prezydent Elbląga Witold Wróblewski, przedstawione zostaną im propozycje zatrudnienia w jednostkach miejskich.

- W ubiegłym tygodniu przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu oraz radni Krzysztof Konert oraz Paweł Fedorczyk wystąpili z propozycją przeanalizowania możliwości, jeśli chodzi o pracowników Pogotowia Socjalnego. Wspólnie z wiceprezydentem Michałem Missanem jeszcze raz ten temat przeanalizowaliśmy pod kątem znalezienia zatrudnienia dla pracowników Pogotowia Socjalnego, które jest w likwidacji. Stwierdziliśmy, że w naszych jednostkach mamy wakaty, dyrektorzy nie mają pełnej obsady. Po spotkaniu z dyrektorami wytypowaliśmy miejsca pracy dla pracowników Pogotowia Socjalnego, zgodnie z ich wykształceniem. Dzisiaj wspólnie z prezydentem Michałem Missanem wystąpiłem do każdego z pracowników z ofertą pracy. Do końca tygodnia mogą się oni zgłosić do dyrektorów wskazanych jednostek - mówi Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.

Jak zapowiada wiceprezydent Elbląga Michał Missan, będą mogli oni podjąć pracę już od 1 lipca br.

- Proponujemy zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Elblągu dwóm osobom, pięciu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Elblągu, jednej w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Elblągu, jednej w Elbląskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i jednej w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej nr 4. Od 1 lipca jesteśmy w stanie tym osobom zapewnić pracę, jeśli będą zainteresowani tą propozycją. Będzie to praca na cały etat, na warunkach finansowych nie gorszych, jakie mieli do tej pory - mówi Michał Missan.

Przypomnijmy, że skarga na decyzję wojewody, który unieważnił uchwałę o likwidacji Pogotowia Socjalnego, została przesłana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. Decyzji w tej sprawie jeszcze nie ma. O likwidacji Pogotowia Socjalnego pisaliśmy m.in w tym artykule.