Prezydent uznaniowo nagradza, trwają negocjacje w sprawie podwyżek (aktualizacja)

75,5 tysiąca złotych przeznaczył prezydent Elbląga na nagrody uznaniowe dla „wyróżniających się osób z kadry kierowniczej Urzędu Miejskiego”. Otrzymały je 22 osoby. Tymczasem nadal trwają negocjacje ze związkami zawodowymi w sprawie podwyżek dla wszystkich pracowników ratusza i jednostek miejskich.

Finansowe nagrody to obecnie temat numer jeden na korytarzach w ratuszu. Do naszej redakcji trafiały różne sygnały o ich wysokości jak i osobach, które je otrzymały. Zadaliśmy więc szereg pytań rzecznikowi prezydenta Elbląga, a z odpowiedzi wynika, że zostały one przyznane w ostatnim tygodniu lutego.

- Prezydent Elbląga nagrodził wyróżniające się osoby z kadry kierowniczej Urzędu Miejskiego za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej zrealizowane na przestrzeni dwóch ostatnich kadencji samorządu. Nagrody uznaniowe – w tej samej kwocie, zostały przyznane głównie za wieloletnie zaangażowanie w realizację zadań na rzecz rozwoju Elbląga i społeczności lokalnej, w tym za realizowanie projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, inicjowanie i tworzenie nowych rozwiązań ulepszających pracę w Urzędzie Miejskim oraz za dobre oceny pracy dokonane przez organy kontroli zewnętrznej – informuje w odpowiedzi na nasze pytania Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga.

W ten sposób prezydent docenił 22 osoby z kierownictwa urzędu. - Wypłacono średnio 3433 zł na jednego pracownika, co łącznie stanowi kwotę 75 521,27 zł – dodaje Joanna Urbaniak.

Protest przeciwko "rozdysponowaniu przez pracodawcę środków z funduszu płac na nagrody dla Dyrektorów Departamentów, bez uzgodnienia zasad ich podziału ze związkami zawodowymi" wyraził oficjalnie MOZ NSZZ Solidarność Pracowników Samorządowych Urzędu Miejskiego.

- Zarzucamy ponadto pracodawcy złą wolę, albowiem środki na nagrody dla Dyrektorów Departamentów zostały rozdysponowane w czasie prowadzenia rozmów dotyczących podwyżek płac pracowników UM w Elblągu, gdzie problemem dla pracodawcy jest ustalenie średniej kwoty podwyżki na godziwym poziomie z przyjętą przez pracodawcą argumentacją o odmowie spełnienia postulatów związkowych z uwagi na brak wystarczających środków na ten cel" - czytamy w piśmie podpisanym przez Aleksandrę Żuchowską, przewodniczącą MOZ NSZZ Solidarność Pracowników Samorządowych Urzędu Miejskiego.

Obecna propozycja podwyżek dla pracowników UM podczas trwających negocjacji ze związkami zawodowymi to - jak poinformowała nas Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga - 500 zł brutto średnio na etat do wynagrodzenia zasadniczego, w tym 350 zł dla każdego pracownika obligatoryjnie, reszta miałaby być w dyspozycji dyrektorów, który decydowaliby o tym, kto otrzyma większą podwyżkę niż 350 zł brutto.

Aktualizacja z 5 marca. Prezydent Elbląga wysłał do pracowników urzędu informację na temat przebiegu negocjacji w sprawie podwyżek. Propozycja to wspomniane wyżej 500 zł brutto średnio na etat do wynagrodzenia zasadniczego, w tym 350 zł dla każdego pracownika obligatoryjnie (reszta kwoty uznaniowo). - Podwyżki wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 500 zł na etat przeliczeniowy zostały również zaproponowana we wszystkich jednostkach. Podwyżki dotyczą 2255 osób, planowany koszt w 2024 roku to ok. 14,5 mln zł - informuje Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga.

Propozycję prezydenta zaakceptował jeden związek zawodowy, drugi - Solidarność - domaga się 500 zł brutto dla każdego pracownika, bez podziału na część obligatoryjną i uznaniową. Do porozumienia jeszcze nie doszło.

Zobacz pismo prezydenta do pracowników ratusza.