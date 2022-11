Prezydent Wróblewski o referendum: Zarzuty są nieprawdziwe i zmanipulowane

Witold Wróblewski. Fot. Anna Dembińska, arch. portEl.pl

W poniedziałek inicjatorzy referendum w sprawie odwołania prezydenta Elbląga i Rady Miejskiej złożyli ponowny wniosek w tej sprawie do komisarza wyborczego. We wtorek (8 listopada) Witold Wróblewski odniósł się do zarzutów grupy referendalnej.

Prezydent Elbląga podczas dzisiejszej konferencji prasowej zapowiedział, że wkrótce do zarzutów inicjatorów referendum odniesie się szczegółowo pisemnie, postanowił też jednak sprawę skomentować “na gorąco”. - Zarzuty są nieprawdziwe i zmanipulowane – podkreślił. Powoływał się m. in. na raport o stanie miasta i związany z nim fakt, że pominięto kwestie takie, jak możliwość nieprzyznania prezydentowi wotum zaufania przez Radę Miejską po publikacji raportu. Wskazywał, że uzasadnienie dla przeprowadzenia referendum przesłane w poniedziałek mediom zawiera błędy. - Rozpocząłem kadencję, jak dobrze państwo pamiętacie, 5 grudnia 2014 r. W uzasadnieniu wniosku podaje się rok 2013, co jest czystą manipulacją, bo ja wtedy nie byłem prezydentem. Jak podawałem w raporcie (o stanie miasta – red.) odnośnie zadłużenia, nie była to kwota (…) 299 mln, kiedy ja objąłem po wyborach urząd prezydenta, to zadłużenie miasta wynosiło 379 mln – mówił. Przypomnijmy: inicjatorzy referendum piszą, że “dług publiczny miasta w 2013 roku wynosił 299 milionów złotych i jest niemal taki sam jak przyjęty w budżecie na rok 2022 czyli 297,72 milionów złotych”. - Nieprawdziwe są też informacje jeśli chodzi o zabezpieczenie mieszkańców w ciepło – stwierdził jeszcze Witold Wróblewski. Podkreślił, że dziś palące są takie tematy, jak budżet miasta, który będzie składany 15 listopada, kryzys energetyczny, wojna w Ukrainie. - To jest dobre pytanie, komu zależy na destabilizacji Elbląga? - pytał prezydent. Prezydent podkreślił też, że do wyborów nie zostały dwa lata, jak piszą inicjatorzy referendum, a “nawet nie 1,5 roku”.

TB