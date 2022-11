Sprawa referendum. Za co chcą odwołać władze Elbląga?

Inicjatorzy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania prezydenta Elbląga i Rady Miejskiej złożyli ponowny wniosek w tej sprawie do komisarza wyborczego. I przesłali do mediów uzasadnienie, dlaczego ich zdaniem władze miasta powinny być odwołane.

Przypomnijmy, że pierwszy wniosek w sprawie inicjatywy referendalnej został odrzucony przez komisarza wyborczego, bo okazało się, że dwie spośród 15 osób pod nim podpisanym nie były ujęte w spisie wyborców miasta Elbląg, więc wniosek nie spełniał wymogów formalnych. W piątek pełnomocnik inicjatorów referendum złożyli do komisarza wyborczego drugi wniosek, a dzisiaj (7 listopada) poinformowali prezydenta Elbląga o swojej inicjatywie. Do mediów pełnomocnik tej grupy Stefan Rembelski rozesłał uzasadnienie wniosku, który poniżej przytaczamy.

Uzasadnienie zamiaru przeprowadzenia referendum

Zdaniem inicjatorów referendum powszechne niezadowolenie mieszkańców Elbląga wynika z braku realizacji programu wyborczego i niewłaściwego wypełniania obowiązków przez prezydenta Witolda Wróblewskiego i Radę Miejską, co przejawia się wielu publicznych obszarach życia miasta:

1. Od wielu lat nie zmniejsza się zadłużenie miasta Elbląga. Dług publiczny miasta w 2013 roku wynosił 299 milionów złotych i jest niemal taki sam jak przyjęty w budżecie na rok 2022 czyli 297,72 milionów złotych. Uważamy, że przyjęto złą strategię zmniejszenia długu publicznego, przyjmując mylne założenie stabilności stóp procentowych, źle odczytując analizy wieloletnich prognoz gospodarczych. Pierwsze symptomy drogiego pieniądza pochodzą z lat 2019-2020. Ich efektem są rosnące od pewnego czasu stopy procentowe NBP, które powodują, że koszt obsługi. zadłużenia niebezpiecznie szybko rośnie i niebawem zbliży się do kwoty 50 milionów złotych rocznie. To więcej niż koszt budowy wiaduktu na Zatorze, który wyniósł 35 milionów złotych. Nasze elblążan pieniądze zamiast służyć mieszkańcom Elbląga będą zyskiem banków. Postrzegamy to jest daleko idącą niekompetencję granicząca z niegospodarnością w planowaniu wieloletniej prognozy finansowej co powoduje zubożenie miasta i brak koniecznych inwestycji infrastrukturalnych. Rolowanie długu jest drogą ku zapaści finansowej. Ma w tym swój udział Rada Miejska poprzez głosowania nad kolejnymi budżetami.

2. W naszej opinii a zgodą prezydenta Witolda Wróblewskiego i Rady Miejskiej, miasto Elbląg poprzez spółkę EPEC związało się wieloletnią, niekorzystną dla mieszkańców umową na dostawę ciepła, co skutkuje gwałtownym wzrostem cen ciepła. Praktycznie ze względu na kary umowne, niemożliwe jest jej wypowiedzenie przez 23 lata. Ta umowa ogranicza dostęp do miejskiej sieci ciepłowniczej innym dostawcom powyżej 40 MWt, jak również ogranicza skutecznie zmniejszenie zamówionej mocy, co przy dynamicznie rozwijających się innowacyjnych technologiach nowych źródeł ciepła, jest szkodliwe dla rozwoju miasta. Wybrano w naszej ocenie najmniej efektywny i kosztowny wariant zabezpieczenia Elbląga w energię cieplną.

3. Chaotyczna organizacja komunikacji miejskiej przekłada się na daleko idące problemy elblążan niezmotoryzowanych w poruszaniu się po mieście w sensownym czasie. Nie mamy tutaj na myśli cen biletów, ale koszmarne rozkłady jazdy autobusów i tramwajów, które jeżdżą gęsiego jeden za drugim, a potem długo długo nic, brak synchronizacji w punktach przesiadkowych. Elblążanie w lokalnych mediach wielokrotnie wypowiadali się negatywnie o komunikacji miejskiej, z żalem konstatując, że brak jest jakiejkolwiek reakcji władz miasta Elbląga. Nie jest to stan przejściowy, ponieważ brak jest spójnej, całościowej, wieloletniej prognozy rozwoju komunikacji miejskiej w Elblągu uzgodnionej w dialogu z mieszkańcami.

4. Nieracjonalna postawa władz miasta wobec inwestycji związanych z rozwojem portu, może skutkować utraceniem środków na jego rozwój i wieloletni zastój. Bez środków z budżetu centralnego, niemożliwy jest rozwój elbląskiego portu. Przedkładanie ambicji politycznych prezydenta i części radnych nad sukces rozbudowy portu w Elblągu, uważamy za nikczemną grę małych środowisk partyjnych, która nie powinna mieć miejsca z uwagi na dobro Elbląga. Rządowe wsparcie dla rozbudowy portu w Elblągu trzeba umieć przyjąć z godnością ponad podziałami.

5. Widzimy jak autorytarny sposób pełnienia władzy, niszczy delikatną tkankę zaufania społecznego, burzy relacje międzyludzkie, dotyka umniejszania godności a w zarządzaniu zespołami ludzkimi, dotyczy zjawiska zastraszania i ociera się w skrajnych przypadkach o mobbing, o czym wielokrotnie donoszą lokalne media. Nie może być naszej zgody na takie metody zarządzania, bo są one archaiczne i rażąco źle kontrastują ze współczesnymi trendami zarządzania, opartych na humanistycznych przesłankach, wysoko ceniących empatię, współodczuwanie i godność osoby.

Zdaniem inicjatorów referendum, nie można takiego stanu tolerować przez następne prawie dwa lata do wyborów w 2024 roku (mają być przesuniętę na wiosnę 2024 roku z jesieni 2023 r. - przyp red.), bo ten czas będzie działał na niekorzyść Elbląga i nas mieszkańców.

Uczciwość publiczna wymaga, aby zakończyć tą naszym zdaniem chorą i szkodliwą sytuację, poprzez odwołanie władz miasta Elbląga przed upływem kadencji w drodze referendum, które jest demokratycznym narzędziem pozwalającym mieszkańcom podjąć suwerenną decyzję.

Stefan Rembelski, pełnomocnik Inicjatorów Referendum

Od redakcji: Jeśli wniosek spełni wymogi formalne, o czym przekonamy się w ciągu najbliższych godzin, inicjatorzy referendum będą mieli 60 dni na zebranie ok. 9,5 tysiąca podpisów dotyczących organizacji referendum w sprawie odwołania władz miasta. Dopiero po tym terminie komisarz wyborczy ogłosi, czy i kiedy do referendum dojdzie.