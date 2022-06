Prezydent z absolutorium, opozycja mówi o braku zaufania

Witold Wróblewski otrzymał dzisiaj na sesji zarówno wotum zaufania od Rady Miejskiej, jaki i absolutorium za wykonanie budżetu za 2021 rok. W pierwszej sprawie przeciw głosowali radni PiS. - Żeby otrzymać zaufanie, trzeba szanować ludzi i szukać pola do kompromisu i zgody – mówił szef klubu radnych PiS Marek Pruszak.

Zanim rozpoczęły się obrady sesji Rady Miejskiej, radni PiS (jest ich obecnie w radzie 8 na 25 mandatów) zwołali konferencję prasową, na której podsumowali kwestie wykonania budżetu za 2021 rok i raport o stanie miasta.

PiS: Słupki się zgadzają, ale

- Budżet został wykonany, słupki się zgadzają, ale trzeba podkreślić rzeczy, które umykają. Prezydent na początku roku zaplanował dochód z PIT na poziomie 161 mln zł, na koniec roku było rekordowe 174 mln zł. Alarmowanie i krzyki na całą Polskę, że samorządy są w złym stanie, że w Elblągu przez politykę rządu jest tragiczna sytuacja, miało naszym zdaniem typowo polityczny charakter – twierdził Marek Pruszak, szef klubu radnych PiS. - Trzeba też podkreślić, i to nie jest zasługa władz miasta, rozwój przedsiębiorczości. Mimo trudnej sytuacji pandemicznej w 2021 roku o prawie 350 wzrosła w mieście liczba przedsiębiorców. Do dzięki zaangażowaniu tych ludzi i wparciu rządowemu, które było bardzo duże.

- Co do samego raportu o stanie miasta uwag nie mamy. Brakuje trochę wyciągnięcia wniosków i odniesienia się do pozycji Elbląga w ogólnopolskich rankingach, w których zajmujemy odległe miejsca. Niepokoić może zmniejszająca się liczba mieszkańców. Władze miasta przeprowadziły rewolucję w komunikacji miejskiej, którą – co wynika z głosowania na jednym z portali – negatywnie oceniło ponad 90 procent głosujących. Nie biorą też pod uwagę głosów mieszkańców, np. w sprawie budowy boiska przy Szkole Podstawowej nr 23 czy przebiegu ulicy Wschodniej – stwierdził radny PiS Rafał Traks.

Radni PiS twierdzą też, że miasto nie przygotowało elbląskiego portu na otwarcie nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany. - Nie zgłoszono żadnego projektu związanego z portem do Funduszu Inwestycji Strategicznych. Niepokoi nas że Elbląg nie wykorzystuje wszystkich swoich możliwości. Rząd daje ogromne środki na drogę wodną, a miasto oczekuje, że to co w porcie, też zrobi rząd. To jest nierealne podejście do sprawy – mówił radny Pruszak.

Radni PiS podkreślili, że budżet miasta został wykonany, więc nie będą głosować przeciw. Ostatecznie wstrzymali się od głosu, poza Haliną Sałatą, która głosowała za, tłumacząc to odpowiedzialnością za miasto w trudnej sytuacji gospodarczej i dziękując wszystkich urzędnikom za pracę nad realizacją budżetu. Klub PiS głosował jednak przeciw w sprawie wotum zaufania dla prezydenta Wróblewskiego.

Radni PiS byli przeciw wotum zaufania, w głosowaniu za absolutorium w większości wstrzymali się od głosu (fot. Anna Dembińska)

Koalicja: Trudny budżet, miasto przygotowane na przekop

- Żeby zyskać zaufanie ludzi, trzeba ich szanować. Trzeba współpracować, szukać pola do kompromisu i zgody. Jeśli prezydent sądzi się z radnymi za krytykę jego działań i to za publiczne pieniądze, to jest to niepoważne podejście do samorządu – dodał Marek Pruszak.

Na sesji Rady Miejskiej pozytywnie działania prezydenta Wróblewskiego, raport o stanie miasta i wykonanie budżetu za 2021 rok ocenili zarówno radni klubu Koalicji Obywatelskiej jak i klubu prezydenckiego.

- Finanse miasta w 2021 roku był bardzo trudne. Musimy sobie zdawać sprawę, że wydatk isą determinowane przychodami. Obserwujemy, jak kształtują się relacje między dochodami własnymi a wydatkami bieżącymi, pojawia się tu na ten moment niekorzystny trend – mówiła Krystyna Urbaniak, radna KWW Witolda Wróblewskiego. - Inwestycje mieliśmy na poziomie 63 mln złotych w 2021 roku. Coraz częściej będziemy musieli wybierać, co jest najbardziej potrzebne w danym momencie. Ale cieszę się, że w naszym mieście są wykonywane inwestycję, które służą zarówno inwestorom, jak i są przyjazne mieszkańcom.

- Wszystkie problemy miasta, o którym tutaj mówiliśmy są autentyczne. Różnimy się w kwestiach ich wagi i kolejności. Przez lata jak mantrę powtarzano, też to mówiłem, że o rosnących długach miasta. Proszę zobaczyć, ile długu dzisiaj zostało. W 2021 roku spłaciliśmy kolejne 8 mln złotych. Albo jesteśmy radnymi od tygodnia, albo widzimy to wszystko, ale nie chcemy o tym mówić. Jak mówimy, to trzeba mówić o wszystkim – krytykował głosy z opozycji Paweł Fedorczyk, dawny radny klubu PiS.

- Biorąc pod uwagę miejskie inwestycje w infrastrukturę portu i jego otoczenie na przestrzeni lat, które sięgają ponad 100 mln zł, wszystko to razem oznacza, że w roku planowanego otwarcia kanału żeglugowego miasto i port wchodzą przygotowane – brzmiało stanowisko klubu KWW Witolda Wróbewskiego, odczytane przez radnego Krzysztofa Konerta. - Jeszcze mocniej miasto zwraca się ku wodzie. Biurowiec Porta Mare, który będzie pierwszym obiektem klasy A w Elblągu otrzymał w 2021 roku pozwolenie na budowę. Całość ma nawiązywać do zabytkowej starówki oraz historycznej zabudowy tego obszaru. Inwestycja jest realizowana w ramach rządowego Programu „Fabryka”. Budowa obiektu, którego koszt szacowany jest na ok. 90 mln zł. rozpocznie się już w obecnym roku. To ważny krok zmierzający do pobudzenia ekonomicznego miasta, który przy okazji przyczyni się do rewitalizacji obszaru Wyspy Spichrzów.

Prezydent: Nie mogę wytrzymać, jak ktoś mówi nieprawdę

Za wotum zaufania zagłosowało ostatecznie 16 radnych (wszyscy z klubów koalicji), przeciw był cały klub radnych PiS i radny niezależny Bogusław Tołwiński. Za absolutorium głosowało 17 osób (koalicja i radna PiS Halina Sałata), pozostali radni PiS wstrzymali się od głosu, a przecie był radny Tołwiński.

- Zanim podziękuję za wotum zaufania i absolutorium, odniosę się do dwóch kwestii, w których mieszkańcy są wprowadzani w błąd. To ustawka polityczna a nie merytoryczna – odpierał zarzuty radnych PiS prezydent Witold Wróblewski. - Pierwsza to sprawa portu. Rzeka i tor wodny jest w gestii Skarbu Państwa, mimo że leży w granicach administracyjnych miasta. Trasa S7 też przebiega częściowo przez Elbląg i to odpowiedzialny minister i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ją utrzymuje, a nie prezydent. Pogłębienie toru wodnego leży więc w gestii pana ministra – stwierdził prezydent. - Odniosę się też do nieprawdziwych zarzutów. Jeśli sam rząd mówi, że przeznacza subwencję na utracone dochody, w przypadku Elbląga to 27 mln złotych, to po co mówicie nieprawdę, że nie tracimy na zmianach podatkowych. I trzecia sprawa. Robi mi się niedobrze, gdy w kółko słyszę nieprawdziwe informacje na temat zadłużenia miasta. Dług, który przejąłem po swoim poprzedniku stanowił 73,5 procent budżetu miasta, na koniec 2021 roku jest 36,45 proc. Proszę na to zwrócić uwagę, a nie opowiadać dyrdymały. Szczegółowo się do tego odniosę wkrótce, bo nie mogę wytrzymać, jak ktoś mówi nieprawdę i jeszcze czyni z tego wobec mnie zarzuty – stwierdził prezydent. - Chciałbym podziękować za wotum zaufania, przyjęcie absolutorium, bo to nie tylko dla mnie, ale także dla wszystkich prezydentów, dyrektorów, kierowników samorządu, wszystkich pracowników. Wszyscy pracujemy nad tym, by budżet uchwalony przez Radę Miejską, był przez nas zrealizowany i wykonany prawidłowo.

