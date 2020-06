Prezydent z wotum zaufania i absolutorium

Radni udzielili dzisiaj wotum zaufania prezydentowi Witoldowi Wróblewskiemu oraz absolutorium za wykonanie budżetu za 2019 rok. Głosowania poprzedziła długa dyskusja na temat zawartości raportu o stanie miasta.

Krytyczne stanowisko na temat zawartości raportu o stanie miasta przedstawiła opozycja, zapisów dokumentu bronili radni koalicji. - Raport zawiera tylko te elementy, które nakazuje ustawa. Podaje fakty, chwali wszystkie obszary, ale zabrakło w nim refleksji, wniosków, rekomendacji jak i analizy na przykład na temat tego, jak zmienia się demografia miasta, co ma przełożenie na dalsze możliwości i wskazywanie kierunków rozwoju Elbląga. Odpływ mieszkańców powinien dawać do myślenia, to też powinna być część raportu. Czy to jest związane z brakiem odpowiednich działań i jakie działania powinny być podjęte, by pojawiły się perspektywy? Na co należy położyć nacisk – mówił Paweł Kowszyński, radny klubu PiS.

- Raport w sposób rzetelny i kompleksowy ocenia sytuację naszego miasta. Znajdują się w nim informacje o działalności prezydenta Elbląga – realizacji polityk, strategii, ważnych obszarów życia publicznego. Z 524 działań zaplanowanych w 2019 roku nie zrealizowano jedynie 39 pozycji i to z powodów niezwiązanych z działalnością prezydenta – mówił z kolei Marek Burkhardt, przewodniczący prezydenckiego klubu radnych.

Radny Paweł Fedorczyk przypomniał, że przepisy ustawy o samorządzie gminnym dają radnym prawo ustalenia wzoru, według którego taki raport mógłby być przygotowywany.

- Proponowałem już w tamtym roku, by jako Rada Miejska wprowadzić standard, według którego taki raport mógłby być przygotowywany. Określić, co w tym raporcie uważamy za istotne, jak powinien on być przygotowany. Zostaną przynajmniej ucięte uwagi o tym, czy w danej dziedzinie jest czegoś za mało czy nie – mówił radny.

Z kolei klub Koalicji Obywatelskiej zaproponował, by wprowadzić cykliczne badania jakości życia w Elblągu, które mogłyby się stać częścią takiego raportu. - Badania wśród elblążan powyżej 18. roku życia, wykonywane systematycznie jako jedna z form konsultacji społecznych, z którymi mogą się zapoznać różne podmioty – mówiła w imieniu klubu jej przewodnicząca Małgorzata Adamowicz.

Po ponaddwugodzinnej dyskusji radni udzielili prezydentowi wotum zaufania. Głosowało 24 radnych: 15 było „za”, 9 – przeciw. Inny wynik dało głosowanie nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok. „Za” głosowało 16 radnych, dwóch było przeciw, a 6 wstrzymało się od głosu. Prezydent Witold Wróblewski uzyskał absolutorium za 2019 rok przy 16 głosach za, 4 przeciw i 4 wstrzymującymi się. - Dziękuję Radzie za udzielenie absolutorium, a wszystkim pracownikom sfery budżetowej i komunalnej za dotychczasową współpracę - powiedział po głosowaniu Witold Wróblewski.