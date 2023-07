Prokuratura bada sprawę spółdzielni Usługa Dom (wracamy do tematu)

Sprawa Spółdzielni Mieszkaniowej Usługa Dom z Elbląga, w której od kilku miesięcy nie ma władz, trafiła do prokuratury. Do sądu złożono również wniosek o ustanowienia kuratora dla spółdzielni.

O problemach Usługi Dom pisaliśmy w maju. Spółdzielnia nie ma zarządu, biuro jest zamknięte na cztery spusty, a konta zablokował komornik w imieniu jednego z wierzycieli, który domaga się przed sądem zapłaty kilku milionów złotych za wykonane prace. Jeszcze w kwietniu odbyło się walne zgromadzenie członków spółdzielni, ale nie podjęto na nim żadnych decyzji, które pomogłyby rozwiązać problemy spółdzielni. W efekcie w najgorszej sytuacji są osoby, które nie zdążyły przed rezygnacją członków zarządu przekształcić spółdzielczego prawa do lokalu w odrębną własność i założyć wspólnoty mieszkaniowej.

- Boimy się, że tam nikt nie przekazuje naszych pieniędzy na konta dostawców mediów i że któregoś dnia po prostu odetną nam prąd na klatce, wodę w budynku Jak odetną wodę, to nie będziemy mieli też ogrzewania, bo mam piecyk na gaz, a on potrzebuje wody – mówiła na majowym spotkaniu mieszkańców jedna z lokatorek budynku przy ul. Robotniczej.

Mieszkańcom z budynku przy ul. Robotniczej udało się porozumieć z Elbląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji i płacą rachunki za wodę bezpośrednio na konto dostawcy. – Udało się dzięki interwencji u prezydenta – mówi nam jedna z mieszkanek.

Nadal jednak nie mogą przekształcić swoich lokali w pełni własnościowe i założyć wspólnotę. Czekają na decyzję sądu gospodarczego w Olsztynie, do którego 7 czerwca wpłynął wniosek o ustanowienie dla SM „Usługa Dom” kuratora. – Wniosek czeka na rozpatrzenie – poinformował nas Marcin Wojciechowski z biura rzecznika prasowego Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Właściciele mieszkań, które były dotychczas w zasobach spółdzielni, o całej sprawie powiadomili prokuraturę. – Trwa postępowanie sprawdzające w tej sprawie, na wniosek wspólnoty mieszkaniowej z Krynicy Morskiej – poinformował nas Sławomir Karmowski, prokurator rejonowy w Elblągu.

W piątek do prokuratury zostali wezwani pierwsi świadkowie w tej sprawie. Postępowanie sprawdzające dotyczy m.in. braku możliwości dostępu do dokumentów spółdzielni oraz dostępu do pieniędzy zgromadzonych na funduszu remontowym poszczególnych nieruchomości.

Przypomnijmy, że spółdzielnia Usługa Dom istnieje od 1994 roku. Przez prawie 30 lat wybudowała mieszkania i lokale użytkowe w Elblągu przy ul. Okrzei, Robotniczej, Daszyńskiego, Nitschmanna oraz w Krynicy Morskiej.