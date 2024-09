Przedszkole poczeka na remont

Miasto unieważniło przetarg na remont przedszkola nr 8 przy ul. Bema. Jedyny ofert, który się na niego zgłosił, zaproponował cenę o ponad 1,5 mln większą niż szacunki urzędników. Co dalej z tą inwestycją?

O przedszkolu nr 8, walce rodziców o jego utrzymanie i politycznych kulisach sprawy pisaliśmy na portElu wielokrotnie. W lipcu tego roku władze Elbląga ogłosiły przetarg na remont placówki, na który zgłosiła się tylko jedna firma. BUD-MAR z Elbląga zaoferował za swoje prace 5 mln 95 tys. zł brutto, to o ponad 1,5 mln złotych więcej niż szacunki władz miasta. Po trzech tygodniach badania oferty w ratuszu zapadła decyzja o unieważnieniu przetargu.

- Mamy promesę w wysokości 3,4 mln złotych na dofinansowanie tej inwestycji – przypomniał Grzegorz Przygoda, dyrektor departamentu inwestycji Urzędu Miejskiego, dodając że kwota zaproponowana przez wykonawcę przekracza możliwości budżetowe miasta.

- Będziemy występować do Banku Gospodarstwa Krajowego (stąd jest wypłacane rządowe dofinansowanie – red. o zgodę na przesunięcie terminu finansowania. Przygotowujemy się do nowego przetargu, w którym dokonamy zmian w zakresie prac – wyjaśniał dyrektor departamentu inwestycji w czasie piątkowego posiedzenia komisji gospodarki i klimatu.

Decyzja BGK, jak przyznał dyrektor Przygoda, powinna zapaść najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy. A to oznacza, że nawet jeśli promesa zostanie utrzymana, to inwestycja zostanie zakończona już w 2026 roku. Przetarg zakładał bowiem, że jego zwycięzca będzie miał 13 miesięcy na realizację inwestycji - m.in.: renowację elewacji wraz z modernizacją tarasu i schodów zewnętrznych oraz wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem budynku do obowiązujących wymagań, w tym w zakresie ochrony przeciwpożarowej.