Przez miasto przeszły procesje

Dziś (16 czerwca) przypada uroczystość Bożego Ciała. Główne uroczystości w naszym mieście rozpoczęły się w katedrze św. Mikołaja mszą o godz. 10, po której wyruszyła procesja. Zobacz zdjęcia z procesji z katedry.

Procesje przejdą ulicami miasta

Procesja przeszła trasą z katedry św. Mikołaja, przez ulice Mostową, Stary Rynek, Wigilijną, Giermków, Hetmańską, 1 Maja, Przymurze i Rzeźnicką. Poza główną procesją, ulicami miasta przeszły także procesje organizowane przez inne parafie.

Początki celebrowania

Obchody Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa zwanej potocznie Bożym Ciałem są wyrazem pobożności eucharystycznej. Ta forma religijności rozwinęła się na zachodzie Europy na przełomie XI i XII wieku. Była reakcją i formą przeciwdziałania na kwestionowanie prawd wiary przez Berengara z Tours (ur. 998). Inspiracją do rozpoczęcia celebracji corocznych procesji były również treści objawień bł. Julianny z Cornillon (ur. 1193). Mistyczka ta wraz z zaprzyjaźnioną pustelnicą z Liége wzywała do ustanowienia dnia ku czci Najświętszego Sakramentu, co nastąpiło w 1264 roku, kiedy papież Urban IV bullą Transiturus ustanowił obchody uroczystości dla całego Kościoła. Jako argumenty przemawiające za wprowadzeniem święta papież wymienił: zadośćuczynienie za znieważanie Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, błędy heretyków oraz uczczenie pamiątki ustanowienia Najświętszego Sakramentu. Na święto Bożego Ciała papież wyznaczył czwartek po oktawie Trójcy Świętej, dlatego jest to tzw. święto ruchome.

W średniowieczu procesjom towarzyszyły często pokazy tzw. żywych obrazów odnoszących się do scen z Ewangelii. Inscenizacje te skierowane były przede wszystkim w celach ewangelizacyjnych do ludności niepotrafiącej czytać. Częścią tej tradycji są biorące udział w procesji chorągwie i feretrony przedstawiające m.in. obrazy z życia Jezusa odnoszące się do tajemnic różańca. Początki obchodów Bożego Ciała sięgają na ziemiach polskich 1320 roku. Zainicjował je na terenie diecezji krakowskiej bp Nanker. W 1420 roku na synodzie gnieźnieńskim uznano uroczystość już za powszechną i obchodzoną we wszystkich kościołach królestwa. Po Soborze Watykańskim II Konferencja Episkopatu Polski zmodyfikowała 17 lutego 1967 roku obrzędy procesji Bożego Ciała, wprowadzając w całej Polsce nowe modlitwy przy każdym z czterech ołtarzy oraz czytania ewangelii, które tematycznie związane są z Eucharystią. Dla wielu osób udział w procesji ulicami miasta w dniu Bożego Ciała jest okazją do dania świadectwa wyznawanej wiary.