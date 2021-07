"Psy się tu załatwiają, a ludzie opalają". Sanepid kontroluje plażę w Tolkmicku

Na plaży w Tolkmicku ustawione niebawem zostaną tabliczki przypominające właścicielom psów o obowiązku sprzątania odchodów po swoich pupilach, będzie również specjalny pojemnik na nie. Plażę po interwencji jednego z mieszkańców skontrolował elbląski Sanepid, pracownicy Granicznej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Elblągu i urzędnicy gminy.

- Sprawa dotyczy obecności psów, których właściciele wraz ze swoimi pupilkami odwiedzają kąpielisko w Tolkmicku, jak i restaurację przy plaży. Psy biegają pomiędzy plażowiczami, wśród których są także małe dzieci, wpadają do wody, gdzie również dzieci się kąpią. Pieski biegają pomiędzy stolikami restauracyjnymi ustawionymi wzdłuż plaży. Załatwiają potrzeby fizjologiczne w wodzie, jak i na plaży, a obsikiwanie stolików i krzeseł restauracyjnych jest nagminne - pisze w mailu do redakcji pan Stanisław, nasz Czytelnik i zaznacza, że był świadkiem podobnych sytuacji na plaży w Tolkmicku "niezliczoną ilości razy".

Podkreśla również, że chodzi mu przede wszystkim o przebywające na plaży dzieci i nie jest "wrogiem czworonogów". - Bawiąc się w piasku nasze pociechy napotykają na niespodzianki pozostawione przez psy, a właściciele udają, że niczego nie widzieli albo, że to nie ich pies. Nie wspomnę już o klientach restauracji, którzy są zmuszeni oglądać wypróżniające się psy – czytamy w mailu pana Stanisława, który o swoich spostrzeżeniach z tolkmickiej plaży powiadomił elbląski Sanepid.

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu skontrolowała w ubiegłym tygodniu plażę w Tolkmicku. - W dniu naszej kontroli nie zaobserwowaliśmy sytuacji opisywanej przez pana Stanisława. Podkreślam też, że plaża w Tolkmicku nie ma statusu kąpieliska, jednak jest to teren publiczny i właściciel musi sprawować nad nim nadzór, między innymi utrzymując czystość. Skontrolowaliśmy również restaurację przy plaży, gdzie także nie zaobserwowaliśmy sytuacji opisywanych powyżej. To oczywiście nie oznacza, że nie miały one miejsca. Zobowiązaliśmy jej właściciela do utrzymania tego miejsca w czystości, powiadomiliśmy również Graniczną Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Elblągu, bo kontrola tego terenu znajduje się w ich kompetencjach – mówi Marek Jarosz, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu.

Sprawą zajęła się również gmina Tolkmicko, chociaż jeszcze do lipca to nie ona była administratorem plaży, lecz starosta elbląski. - Gmina nie jest właścicielem plaży w Tolkmicku. Od lipca starosta przekazał wskazany teren nam w użyczenie. My dzierżawcę zapisem w umowie zobowiązaliśmy do utrzymania czystości i porządku na plaży. Naszym zdaniem wywiązuje się z tego bardzo dobrze. W czwartek, podczas wizyty pracowników Granicznej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Elblągu, poczynione zostały ustalenia z osobą, która jest dzierżawcą terenu gminnego - mówi Alicja Borowiec z Urzędu Miasta i Gminy Tolkmicko.

Gmina zobowiązała dzierżawcę do ustawienia na plaży tabliczek przypominających właścicielom psów o obowiązku sprzątania zanieczyszczeń po psach. Na plaży znajdzie się też pojemnik na nie.