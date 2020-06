Quiz wakacyjny. Sprawdź, ile wiesz!

22 czerwca rozpoczyna się kalendarzowe lato, kilka dni później wakacje. Dlatego najnowszy quiz o Elblągu i regionie elbląskim jest właśnie w klimacie wakacyjnym. Sprawdź, ile wiesz. Powodzenia!

Gdzie w okolicach Elbląga w ostatnich miesiącach powstała nowa wieża widokowa? Gdzie odbywają się co roku w wakacje mistrzostwa świata w poławianiu bursztynu? Jak nazywa się kąpielisko w Pasłęku? To tylko niektóre z pytań, które dla Was przygotowaliśmy. Mamy nadzieję, że nie okażą się trudne.

Nie zapomnijcie pochwalić się swoim wynikiem z quizu wśród znajomych na Facebooku. Powodzenia!

