Rada Nadzorcza spółdzielni oświadcza (Śladem publikacji)

Po publikacji artykułu "Konflikt w spółdzielni Filar" otrzymaliśmy oświadczenie rady nadzorczej spółdzielni, które poniżej publikujemy z odpowiedzią redakcji.

W związku z artykułem, który ukazał się na portalu internetowym portEl.pl 3 marca 2021r, pod tytułem „Konflikt w Spółdzielni FILAR” Rada Nadzorcza Spółdzielni „FILAR” zajmuje następujące stanowisko:

- Rada Nadzorcza Spółdzielni FILAR, to osoby będące członkami Spółdzielni Mieszkaniowej pochodzące z wyboru w czasie Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 18.12.2017r, które funkcje te pełnią społecznie,

- obecny skład Rady Nadzorczej ukonstytuował się dopiero w listopadzie 2020r, czytelnik zaś może odnieść wrażenie, że to członkowie obecnej Rady działali na szkodę Spółdzielni, co sugerują wypowiedzi osób udzielających wywiadu

- sprzeciw Rady Nadzorczej budzi data ukazania się artykułu w przestrzeni publicznej, tzn. w czasie, w którym KRS rozpatruje wnioski, nadesłane w związku z uaktualnieniem danych w rejestrze KRS: uregulowaniem stanu osobowego reprezentacji Spółdzielni i organów nadzoru Spółdzielni. W opinii Rady jest to niestosowne dla wizerunku Spółdzielni i mimowolne działanie na jej szkodę,

- Rada Nadzorcza uważa ze ujawnianie personaliów jej członków (bez ich zgody), w czasie kiedy obowiązują przepisy RODO świadczy o dość swobodnym ich traktowaniu przez redakcję PORTElu oraz przez osoby, które to zrobiły. Umieszczenie tych informacji w kontekście, gdzie czytelnik nie ma możliwości zapoznania się w pełni ze stanem faktycznym czy też prawnym może prowadzić do błędnych wniosków. Stąd uważamy, ze zostały naruszone dobra osobiste Rady Nadzorczej w przestrzeni publicznej.

- Rada Nadzorcza stoi na stanowisku, że ujawnianie wewnętrznych spraw, od których nie stroni żaden specyficzny podmiot gospodarczy jakim jest Spółdzielnia Mieszkaniowa, a które powinny być rozpatrywane w terminach i procedurach ustawowych jest narażaniem na szwank Spółdzielni i jej statutowych organów,

- Rada Nadzorcza uważa, że grupa 4 członków udzielających wywiadu nie jest grupą reprezentatywną i nie przedstawia opinii większości mieszkańców Spółdzielni; należy dodać ze Ci sami ludzie uniemożliwili Radzie Nadzorczej protokolarne przejęcie Spółdzielni od ustępującej Pani Prezes Zarządu, na dzień 31.12.2020r

- Rada Nadzorcza od grudnia 2020 do chwili obecnej korzysta ze swoich statutowych uprawnień i działając dla dobra mieszkańców Spółdzielni podejmuje rozwiązanie mające na celu przywrócenie Spółdzielni statusu zakładu pracy; aktualnie jest ona zarządzana przez 4 pracowników, którzy w sposób niekontrolowany maja dostęp do kont i akt Spółdzielni Mieszkaniowej FILAR. Pracownicy Ci nie maja upoważnienia do reprezentacji Spółdzielni na zewnątrz i są zobligowani do przestrzegania tajemnicy służbowej, co samowolnie naruszają

- Rada Nadzorcza zdecydowanie odcina się od wszelkich zarzutów i pomówień, które pojawiły się w treści artykułu, uznając je za niezgodne z rzeczywistością.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Filar"

Od autora: W artykule opisałem konflikt w spółdzielni mieszkaniowej, bo rolą dziennikarzy jest informować o sprawach ważnych dla mieszkańców czy danej społeczności. Udzieliłem głosu wszystkim stronom konfliktu - przedstawicielom spółdzielców, rady nadzorczej, byłego i obecnego zarządu, więc zarzuty członków rady nadzorczej są po prostu bezzasadne. Konflikt jest faktem, a jego prawne aspekty oceni wkrótce sąd.

Spółdzielnia Mieszkaniowa jest jedną z form publicznych organizacji, więc nie powinien członków rady nadzorczej dziwić fakt, że jej działalność interesuje dziennikarzy. Prowadzicie Państwo, czy chcecie czy nie - publiczną działalność i nie jest istotne, czy robicie to społeczne czy zawodowo. A wasze imiona i nazwiska jako członków organu zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym nie podlegają ochronie ustawy RODO. Rejestry sądowe są bowiem publiczne i jawne.

Przypomnę też, że art. 6 prawa prasowego w punkcie 4 brzmi: "Nie wolno utrudniać prasie zbierania materiałów krytycznych ani w inny sposób tłumić krytyki".

Rafał Gruchalski