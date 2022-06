 Radni Koalicji Obywatelskiej zapraszają!

Zapraszamy elblążanki i elblążan we wtorek, 21 czerwca od godz. 17:00, na Stare Miasto w okolicy napisu "Elbląg" na kolejne z cyklu spotkań z radnymi Koalicji Obywatelskiej i ich gośćmi. Jeśli chcą Państwo coś zmienić na swojej ulicy, mają problem lub ciekawą propozycję - to spotkanie jest dla Państwa! To będzie również doskonała okazja do rozmowy dla tych, którzy interesują się kulturą i sportem w mieście.

Na spotkanie zapraszamy szczególnie mieszkańców okręgu nr 4.



Spotkają się z Państwem:

- Antoni Czyżyk, Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu

- Marek Kamm, Radny Rady Miejskiej w Elblągu

- Grzegorz Ciszewski, asystent senatora Jerzego Wcisły.



Zapraszamy we wtorek 21 czerwca o godz. 17:00 na Stare Miasto w okolicy napisu ELBLĄG.



Okręg wyborczy nr 4:



1 MAJA, 12 LUTEGO, 3 MAJA, ALEJA ARMII KRAJOWEJ, ALEJA GRUNWALDZKA od początku do 4 (parzyste), ALEJA GRUNWALDZKA od początku do 57 (nieparzyste), ALEJA TYSIĄCLECIA, ALEJA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, MICHAŁA BAŁUCKIEGO, BEDNARSKA, BULWAR ZYGMUNTA AUGUSTA, CHMURNA, CZERWONEGO KRZYŻA, PUŁKOWNIKA STANISŁAWA DĄBKA od początku do 30 (parzyste), PUŁKOWNIKA STANISŁAWA DĄBKA od początku do 35 (nieparzyste), DRZEWNA, FRETA, GARBARY, GARNCARSKA, GDAŃSKA, GIEŁDOWA, GIERMKÓW, GIMNAZJALNA, ZBYSZKA GODLEWSKIEGO, GOŁĘBIA, GROBLA ŚWIĘTEGO JERZEGO, GROCHOWSKA, GENERAŁA GROTA ROWECKIEGO, HETMAŃSKA od początku do 29 (nieparzyste), HETMAŃSKA od początku do 34 (parzyste), JANOWSKA, KAROWA, KLASZTORNA, KOSYNIERÓW GDYŃSKICH, KOTWICZA, KOWALSKA, KRĘGIELNA, KRÓLEWIECKA od początku do 72 (parzyste), KRÓLEWIECKA od początku do 77 (nieparzyste), KRÓTKA, KSIĘDZA PIOTRA ŚCIEGIENNEGO, KSIĘDZA WACŁAWA OSIŃSKIEGO, KUMIELI, KUPIECKA, KUŚNIERSKA, LESZNO, ŁĄCZNOŚCI, MĄCZNA, MENNICZA, MOSTOWA, NEONOWA, HENRYKA NITSCHMANNA, NIZINNA, NOWODWORSKA, NOWOWIEJSKA, OBOŹNA, ODZIEŻOWA, ORLA, OSTROŁĘCKA, JANA HENRYKA PESTALOZZIEGO, PLAC GRUNWALDZKI, PLAC KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA, PLAC KONSTYTUCJI, PLAC SŁOWIAŃSKI, PLAC SOLIDARNOŚCI, PLAC WOLNOŚCI, POCZTOWA, POLDEROWA, POLNA, POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH, PROWIANTOWA, PRZY BRAMIE TARGOWEJ, PRZYMURZE, RADOMSKA, RATUSZOWA, RONDO COMPIEGNE, RONDO LEER, RYBACKA, RYCERSKA, RZEMIEŚLNICZA, RZEŹNICKA, SKWER MARIANA SAWICZA, SKWER FERDYNANDA SCHICHAUA, SKWER IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO, SKWER WALDEMARA REBININA, SKWER IM. LUDWIKA ZAMENHOFA, SŁONECZNA, SŁUŻEBNA, STAROWIEJSKA, STARY RYNEK, STAWIDŁOWA, FRANCISZKA STEFCZYKA, STOCZNIOWA, STRAŻNICZA, ANDRZEJA STRUGA, STUDZIENNA, SUKIENNICZA, SZAŃCOWA, SZKOLNA, SZPITALNA, ŚCIEŻKA KOŚCIELNA, ŚLUSARSKA, ŚWIĘTEGO DUCHA, TAMKA, TARTACZNA, TEATRALNA, TRASA UNII EUROPEJSKIEJ, ROMUALDA TRAUGUTTA, TRYBUNALSKA, WAŁOWA, WAPIENNA, WARSZAWSKA, WIDOK, WIEŻOWA, WIGILIJNA, WINNA, WODNA, WYBRZEŻE GDAŃSKIE, STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO, ZACISZE, WOJCIECHA ZAJCHOWSKIEGO, ZAMKOWA, ZIELONA, ZWIĄZKU JASZCZURCZEGO, ŻUŁAWSKA

--- komunikat płatny ---