Radny pyta o Łęczycką

Ulica Łęczycka jest jedną z wielu ulic, które zdaniem radnego Kamila Zdziecha, wymagają w Elblągu gruntownego remontu. Kiedy on nastąpi? Tego nie wiadomo.

„Jest to jedna z kluczowych dróg wyjazdowych z Elbląga w kierunku Młynar, często uczęszczana zarówno przez mieszkańców, jak i osoby spoza miasta. W związku z nowymi inwestycjami oraz regularnie powstającymi osiedlami wzdłuż tej ulicy, jej stan techniczny powinien spełniać wysokie standardy. (…) Niestety mieszkańcy wielokrotnie zgłaszali problemy z pogarszającą się jakością nawierzchni, co negatywnie wpływa na bezpieczeństwo i komfort użytkowników” - napisał Kamil Zdziech, radny PiS, w interpelacji do prezydenta Elbląga.

Na portElu regularnie informujemy o kolejnych inwestycjach mieszkaniowych, które powstają przy ul. Łęczyckiej. W swojej interpelacji radny pytał o modernizację lub naprawę odcinka ulicy od ronda do skrzyżowania z ul. Warmińską.

„Departament Zarząd Dróg zaplanował do realizacji na przełomie miesiąca września i października bieżącego roku i została ona wykonana. Prace zostały zrealizowane w ramach środków finansowych budżetu na rok 2024 zabezpieczonych na bieżące utrzymanie dróg w mieście” - czytamy w odpowiedzi na interpelację radnego.

Odpowiedzi na pytania o „większą” modernizację radny nie uzyskał.