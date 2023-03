Radny w obronie Jana Pawła II

- Wobec ataków na osobę Jana Pawła II, wobec próby odebrania mu należnej czci stańmy w jego obronie – apelował dzisiaj na sesji Rady Miejskiej w Elblągu Marek Pruszak, szef klubu PiS, wygłaszając oświadczenie w tej sprawie.

W mediach ogólnopolskich szerokim echem odbiła się emisja reportażu w TVN24 z cyklu „Bielmo" pod tytułem "Franciszkańska 3", autorstwa Marcina Gutowskiego, w którym pada teza, że Jan Paweł II wiedział o pedofilii w Kościele i to na długo, zanim został papieżem. „Zamiast stanąć po stronie ofiar, przenosił księży z parafii na parafię. Marcin Gutowski dotarł do kluczowego świadka i ofiar, które przerwały milczenie” – informuje stacja.

Dzisiaj w Sejmie o obronę imienia Jana Pawła II apelował wicepremier Piotr Gliński. Na sesji Rady Miejskiej w Elblągu - Marek Pruszak, szef klubu radnych PiS, który przypomniał w swoim oświadczeniu, że Jan Paweł II jest honorowym obywatelem Elbląga. Tytuł Rada Miejska nadała papieżowi 19 maja 1999 roku, kilka tygodni przed jego pielgrzymką do Elbląga. W nabożeństwie na lotnisku uczestniczyło ok. 300 tysięcy osób.

- Wielu z nas z dumą utożsamia się z pokoleniem JP2. Przez ostatnie dziesięciolecia słuchaliśmy jego słów i wielokrotnie je cytowaliśmy. Pamiętamy co nasz Rodak mówił do młodzieży 12 czerwca 1987 roku: „Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można zdezerterować” – mówił radny, cytując Jana Pawła II.

I dodał: „Wobec ataków na osobę Jana Pawła II, wobec próby odebrania mu należnej czci stańmy w jego obronie. <> – dodał Marek Pruszak, cytując jedną z wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego. - Nie pozwólmy, żeby lewackie środowiska i niektóre media nagle przez wyciągnięte kwity Służby Bezpieczeństwa i anonimowych świadków odebrali nam i młodemu pokoleniu autorytet Jana Pawła II – stwierdził w oświadczeniu, zachęcając, by poprali go także radni pozostałych klubów. Tego tematu nikt z radnych pozostałych klubów na sesji nie podjął.

Reportaż z cyklu „Bielmo” można zobaczyć tutaj.