Remontowe zmiany na drodze do Krynicy Morskiej

Wykonawca prac na odcinku między Stegną a Krynicą Morską, firma Budimex, informuje o aktualnym zakresie prac podczas przebudowy oraz działaniach wykonywanych w najbliższych tygodniach. Prace realizowane są na całej długości drogi na odcinkach wyłączonych z ruchu.

Jak konkretnie przebiegają prace?

Teren gminy Stegna

Na odcinku od ronda w Stegnie – skrzyżowanie z ulicą Morską - do zjazdu na teren Przedsiębiorstwa Komunalnego "Mierzeja" Sp. z o.o.:

- Wykonano odhumusowanie i rozbiórkę części nawierzchni pod poszerzenie drogi,

- trwa wykonywanie nasypu pod konstrukcję poszerzenia.

W nadchodzącym tygodniu planowane jest wykonywanie konstrukcji pod poszerzenie oraz podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej.

Teren gminy Sztutowo

Na odcinku od Urzędu Gminy w Sztutowie do Zjazdu na parking Polo Market:

- Trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej oraz wykonywaniem podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej.

Powyższe roboty zostaną zakończone z końcem bieżącego tygodnia. W nadchodzącym tygodniu planowane jest wykonywanie robót brukarskich – krawężnik – oraz regulacja wpustów kanalizacji deszczowej.

Na odcinku od km 54+650 do km 55+600 w miejscowości Skowronki:

Zakończono wykonywanie robót bitumicznych. 18 maja wprowadzono ruch dwukierunkowy.

Na odcinku od km 55+600 do km 56+660 za miejscowością Skowronki:

Od 18 maja rozpoczęto prace związane z wykonywaniem poszerzenia. W nadchodzącym tygodniu planowane jest zakończenie poszerzenia i przygotowanie do wykonania podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej.

Teren Krynicy Morskiej

Na odcinku od km 59+520 do km 60+720 (na wysokości pomnika budowniczych obozu Stutthof):

Zakończono zdjęcie humusu i rozbiórki. Trwają roboty ziemne – wykonywanie koryta pod poszerzenie. W nadchodzącym tygodniu planowane jest wykonanie nasypu, poszerzenia i podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej. Termin kontraktowy realizacji prac mija w IV kwartale 2024 roku – informuje Budimex.

Samorząd Krynicy Morskiej o remoncie

Do sytuacji na drodze wojewódzkiej 501 związanej z prowadzonymi tam remontami odniosły się niedawno w komunikacie władze Krynicy Morskiej.

"Długi majowy weekend za nami, spowodował między innymi lawinę publikacji we wszelkiego rodzaju mediach w całej Polsce. Władze miasta Krynica Morska nie pozostawiły problemu jaki spowodował remont drogi wojewódzkiej 501 bez echa i wychodzi do Zarządu Dróg Wojewódzkich z własnymi propozycjami rozwiązania, aby zdążyć z wdrożeniem zmian i usprawnień jeszcze przed rozpoczynającym się już za chwilę sezonem letnim.

Wszystkim, władzom miasta Krynica Morska, jak również mieszkańcom i przedsiębiorcom prowadzącym w Krynicy Morskiej swoje biznesy, leży na sercu komfort odpoczynku i dojazdu wszystkich turystów pragnących spędzić wakacyjny czas w Krynicy Morskiej. Trwają rozmowy Gminy Miasta Krynicy Morskiej z Wydziałem Realizacji Inwestycji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku nad wypracowaniem najlepszego rozwiązania i znalezienia złotego środka dla trudnej sytuacji w jakiej obecnie znalazło się Miasto Krynica Morska.

Obecnie trwają prace nad nowym harmonogramem prac drogowych na odcinku remontowanej właśnie drogi wojewódzkiej 501, aby jak najbardziej usprawnić przejazd i ruch turystyczny na najbliższy sezon do Krynicy Morskiej. Dodatkowo Wydział Realizacji Inwestycji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku zaprosił do rozmów Gminy Stegna i Sztutowo w zakresie weryfikacji możliwości i organizacji proponowanych objazdów na terenach tych że Gmin, co znacznie wpłynie na poprawę tej jakże niekomfortowej sytuacji dla wszystkich".