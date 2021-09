Remontują parkingi przy szpitalu

3,5 mln złotych netto będzie kosztować remont dróg i chodników oraz budowa nowych miejsc parkingowych na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. Prace realizuje dotychczasowy dzierżawca parkingów. Zobacz zdjęcia.

Dzierżawcą i jednocześnie generalną wykonawcą prac jest konsorcjum firm Indigo Polska i Indigo Park Belgium. Obejmują one m.in. remont chodników, budowę nowych miejsc parkingowych, położenie nowej nawierzchni, a także modernizację istniejącego systemu parkingowego wraz z monitoringiem.

- Koszty związane z realizacją inwestycji zostaną pokryte w całości przez dzierżawcę, to jest konsorcjum firm Indigo Polska i Indigo Polska Belgium. Szacunkowa wartość robót to ok. 3,5 mln złotych netto. Planowany termin zakończenia inwestycji – 31 października – poinformowała nas Magdalena Rubczewska, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.