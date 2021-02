"Rowerem ciężko przejechać, a osoba na wózku nie ma szans"

- Mnie jest ciężko rowerem przejechać, a co dopiero starsza pani o lasce, matka z wózkiem czy ktoś na wózku inwalidzkim. I jeszcze ten kontrast, że dla aut czarniutkie drogi - tak o nieodśnieżonych elbląskich chodnikach pisze do nas Czytelnik. W styczniu strażnicy miejscy nie wystawili żadnego mandatu za nieodśnieżanie.

- W styczniu br. strażnicy miejscy nie wystawili właścicielom czy zarządcom posesji mandatu za nieodśnieżanie. Nie było również pouczeń. Wysyłaliśmy natomiast pisma przypominające o tym obowiązku do Zarządu Budynków Komunalnych oraz do wspólnot – mówi Iwona Łojewska, inspektor ds. wykroczeń Straży Miejskiej w Elblągu.

W środę (3.2) strażnicy miejscy wraz z pracownikami ZBK w Elblągu wyruszyli w miasto na wspólny patrol, podczas którego mają ocenić, jak wygląda sprawa z odśnieżaniem chodników i posesji. Jak przypomina Iwona Łojewska za niewywiązywanie się z tego obowiązku można otrzymać mandat w wysokości od 50 do 500 zł.

- Czas odśnieżania i likwidowania śliskości na chodnikach oraz przystankach komunikacyjnych zaliczonych do pierwszej kolejności zimowego utrzymania nie może przekroczyć trzech godzin od chwili ustania opadów śniegu lub wystąpienia gołoledzi, ślizgawicy, lodowicy, śliskości śniegowej i pośniegowej. Chodniki i przystanki zaliczone do drugiej kolejności odśnieżania mają być odśnieżone w czasie sześciu godzin od chwili ustania opadów śniegu - informuje Joanna Urbaniak, rzeczniczka prasowa prezydenta Elbląga.

Mieszkańcy swoje uwagi dotyczące zimowego utrzymania dróg i chodników mogą zgłaszać do Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej lub do zarządców terenów bezpośrednio przyległych do drogi publicznej za pośrednictwem Straży Miejskiej. Całodobowy dyżur akcji zima pełni dyspozytor Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, tel. 602-655-659, tel. stacjonarny 55 232-64-08 w. 9. Szczegółowy wykaz ulic z harmonogramem odśnieżania oraz numery kontaktowe do służb miejskich zajmujących się zimowym utrzymaniem dróg znajdują się na stronie Urzędu Miejskiego w Elblągu.

