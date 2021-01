Siedemset ton soli na elbląskich ulicach

Przez ostatnich kilka dni mieliśmy dość intensywne opady śniegu, a do naszej redakcji równie intensywnie dzwonili mieszkańcy, którzy narzekali na nieodśnieżone drogi i chodniki. Jak zapewnia Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej pługi piaskarki pracowały w dzień i w nocy. Na elbląskie ulice wysypano już 700 ton soli.

Do naszej redakcji przez kilka ostatnich dni docierały sygnały od czytelników o nieodśnieżonych ulicach i chodnikach w mieście. Takie informacje od mieszkańców otrzymywało także Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, które odpowiada za zimowe utrzymanie dróg publicznych i wewnętrznych (jezdni i chodników) gminnych, przystanków komunikacji autobusowej i tramwajowej, Strefy Płatnego Parkowania i budynków komunalnych wraz z terenami do nich przyległymi.

- Jednak przeważająca większość tych sygnałów dotyczyła dróg i chodników, które są w zarządach wspólnot. W tym roku niektóre z nich założyły, że zimy nie będzie i część z nich nie podpisała umów z firmami, które wykonują usługę odśnieżania. My obecnie mamy zaangażowane wszystkie siły i środki w zimowe utrzymanie dróg w mieście – wyjaśnia Klaudia Rybka z Elbląskiego Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

Do dyspozycji EPGK ma (przypadku dróg publicznych) 8 piaskarko-solarek, 7 pojazdów z pługiem odśnieżnym na jezdnie, 10 sztuk pojazdów z pługiem na chodnikach i 4 koparko ładowarki. Na elbląskie ulice wysypane już zostało 700 ton soli. Przypomnijmy, że drogi publiczne (około 220 km) podzielone są na dwie kolejności utrzymania, w zależności od natężenia ruchu i znaczenia, jakie spełniają w sieci komunikacyjnej miasta. Najwyższy standard (pierwsza kolejność) utrzymania zimowego obowiązuje na drogach, na których odbywa się komunikacja miejska. Są to też drogi o dużym znaczeniu komunikacyjnym z lokalizacją ważnych obiektów użyteczności publicznej. Pozostałe drogi o lokalnym znaczeniu zostały zaliczone do drugiej kolejności utrzymania zimowego. Reszta miejskich ulic o znaczeniu osiedlowym oraz drogi wewnętrzne zaliczone są do trzeciej kolejności utrzymania zimowego. Są one odśnieżane doraźnie, w miarę potrzeb i możliwości, na podstawie zgłoszeń mieszkańców i służb komunalnych i dopiero po zakończeniu działań na drogach objętych stałym utrzymaniem.

- Przypomnę, że my mamy 30 minut od wystąpienia opadów śniegu do podjęcia działań. W ubiegłą sobotę spadło ponad 40 cm śniegu. Nasz sprzęt odśnieżał ulice całą noc. Jednocześnie apeluję do kierowców, aby nie stawiali samochodów na chodnikach. Nasze piaskarki, pługi i ciągniki mają wówczas problem z przejazdem – mówi Klaudia Rybka.

Przypomnijmy, że to właściciele nieruchomości zobowiązani są dbać o odśnieżanie dróg i chodników w granicach terenów, którymi zarządzają.

- Dotyczy to spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, administracji budynków, firm i osób prywatnych. Ich obowiązkiem jest także oczyszczanie ze śniegu, lodu i błota oraz innych zanieczyszczeń chodników położonych przy granicy nieruchomości, niezależnie od tego czyją stanowią własność - z wyjątkiem chodników, na których dopuszczony jest płatny postój pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania - informuje Łukasz Mierzejewski z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Straż Miejska nie wystawiła w tym roku jeszcze mandatu za nieodśnieżenie, były jedynie pouczenia dla zarządców nieruchomości.