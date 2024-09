- Nie zależy mi na pierwszym miejscu, tylko na tym, że mogę wziąć udział. Fajnie jest po prostu pojeździć rowerem, zobaczyć, co umiem - przyznaje Aleksander, uczeń SP 11 w Elblągu, podczas dzisiejszego (25 września) Międzyszkolnego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Zdjęcia.

Rok temu oficjalnie otwarto i oddano do użytku Miasteczko Rowerowe w parku im. Gen. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Elblągu. 25 września odbył się tam pierwszy organizowany przez placówkę turniej „Rowerowy zawrót głowy” dla uczniów klas V, VI, VII szkół podstawowych. Pierwszy, ale jak zapewnia Katarzyna Wyżlic, dyrektor SP 4, na pewno nie ostatni.

- Jako „rowerowa czwóreczka” wykorzystujemy park w stu procentach - mówi. - W ciągu ostatniego roku przeprowadziliśmy tu wiele lekcji, przede wszystkim miasteczko pomogło nam w realizacji egzaminów na kartę rowerową. Widzę, że lokalna społeczność też bardzo z niego korzysta, dzieci przychodzą z rodzicami i dziadkami, a my możemy organizować wiele imprez, takich, jak ta dzisiejsza, przygotowywana od wakacji. Jestem bardzo szczęśliwa, że mamy to miasteczko obok siebie.

W turnieju wzięło udział 12 elbląskich szkół podstawowych, każdą reprezentowała drużyna po trzy osoby. Na czym polegały zmagania uczniów? Pierwszym etapem były nadzorowane przez Miejski Ośrodek Ruchu Drogowego testy. Następnie uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy – jedna z nich musiała wykazać się wiedzą na temat ruchu drogowego, bezpieczeństwa na drodze i znajomością znaków, a druga miała zaprezentować swoje umiejętności udzielenia pierwszej pomocy. Było to zadanie drużynowe. Za każdy etap nagrody były przyznawane osobno.

A jakie to nagrody? Puchary dla najlepszych szkół oraz kaski dla zwycięskiej drużyny, sponsorowane przez prezydenta Elbląga oraz plecaki i nagrody dla indywidualnych zwycięzców finansowane przez Miejski Ośrodek Ruchu Drogowego.

- Są też nagrody ufundowane przez szkołę, dzwonki, światełka, odblaski. Salon rowerowy z Elbląga również przygotował dla uczestników zwycięskich drużyn elementy wyposażenia rowerowego - mówi Katarzyna Wyżlic.

To jednak nie nagrody były motywacją dla uczniów, biorących udział w turnieju.

- Bardzo dużo jeżdżę rowerem i to od małego, w ostatnich latach praktycznie codziennie - mówi Michalina z klasy VII. - Mam oczywiście kartę rowerową, znam znaki i nie przygotowywałam się do turnieju. Nie stresuję się. Liczy się udział, a nie wygrana, nie patrzę na to.

Z Michaliną zgadza się jej młodszy kolega.

- Nie zależy mi na pierwszym miejscu, tylko na tym, że mogę wziąć udział - przyznaje Aleksander z klasy V. - Fajnie jest po prostu pojeździć rowerem, zobaczyć, co umiem. Przed turniejem tylko powtórzyłem sobie znaki drogowe.

Wśród uczestników byli też uczniowie, którzy mieli okazję przetestować miasteczko, gdy zostało ono oficjalnie oddane do użytku.

- Czuję radość, że mogę tu dziś pojeździć, jest dobrze – mówi Wiktor, uczeń klasy VII z SP4. - Na rowerze jeżdżę cztery razy w tygodniu, najczęściej poza Elblągiem, po terenach leśnych i polnych, od dwóch lat mam kartę, więc znaki znam, ale i tak się przejechałem i je sobie powtórzyłem.

Wyniki konkursu

Klasyfikacja szkół

1.miejsce - SP 12

2. miejsce - SP 6,

3. miejsce - SP 3.

Indywidualnie najlepiej z przepisami ruchu drogowego poradziła sobie Hanna Witkowska z SP 12, a z jazdą po miasteczku ruchu drogowego - Bartosz Mrówczyński z SP 12.