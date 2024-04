Rozbił BMW na drzewie

W niedzielę (21 kwietnia) około godz. 2:40 w okolicach Kadyn osobowe BMW uderzyło w drzewo. Zastany na miejscu zdarzenia mężczyzna miał 2 promile alkoholu w organizmie.

Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę na drodze w okolicach Kadyn. Jak informuje Komenda Miejska Policji w Elblągu, 24-letni mężczyzna miał stracić panowanie nad autem marki BMW i uderzyć w przydrożne drzewo. Obecni na miejscu funkcjonariusze zbadali alkomatem trzeźwość mężczyzny. Okazało się, że ma 2 promile alkoholu w organizmie.

Co ciekawe, kierowca tłumaczył się, że to nie on kierował pojazdem. 24-latka przetransportowano do policyjnego aresztu. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.