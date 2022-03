Rozbudują system monitoringu przeciwpowodziowego

Jak informuje Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ma zostać rozbudowany system monitoringu przeciwpowodziowego Żuław. Nowe punkty obserwacyjne powstaną między innymi w Nowakowie (gmina Elbląg).

- Celem rozbudowanego Systemu Monitoringu Ryzyka Powodziowego jest jak najszybsze pozyskiwanie informacji o zagrożeniu powodziowym, monitorowanie bezpieczeństwa Żuław i okolic oraz analiza danych. Dodatkowo system służy także edukacji, która jest niezbędna do prawidłowej oceny i reagowania na zagrożenie powodziowe – informuje Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Obecnie na terenie Żuławach funkcjonują rozproszone systemy obserwacyjne. Jest to m.in. dziewięć kamer na Wiśle, które przesyłają obraz do Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej w RZGW Gdańsk, łaty wodowskazowe odczytywane na obiektach w miejscu pomiaru oraz systemy telemetryczne lokalne i systemy telemetryczne przesyłające dane do byłych siedzib Zarządów Melioracji w Elblągu i Gdańsku.

W ramach rozbudowy monitoringu przewidziano m.in. wybudowanie czterech nowych punktów monitoringu wizyjnego w miejscowościach Nowakowo, Nowe, Mątowy Małe i Pasłęk. Zintegrowanie pomiarów stanów wody ze stacji pomp i śluz, uzupełnienie i wyposażenie istniejących systemów pomiarowych w nowe czujniki i urządzenia. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej w Gdańsku zostanie wyposażone w urządzenia i oprogramowanie, które pozwala na szybki odczyt i analizę danych w celu prognozowania i monitorowania zagrożenia powodziowego na Żuławach.