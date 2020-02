Rozmawiali o strajku, przełomu nie ma

Dzisiaj o strajku w Tramwajach Elbląskich rozmawiano na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Przełomu nie ma, ale w najbliższych dniach ma dojść do spotkania związkowców z prezydentem Elbląga Witoldem Wróblewskim.

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego odbyło się w Olsztynie. Władze miasta reprezentowali wiceprezydent Elbląga Janusz Nowak i Dariusz Ostrowski, dyrektor Departamentu Gospodarki Miasta, był również dyrektor Tramwajów Elbląskich Andrzej Sawicki. Stronę związkową reprezentował m.in. Roman Kluczyk, przewodniczący komitetu strajkowego.

- Podczas spotkania strony przedstawiły swoje argumenty dot. trwającego sporu i żądań związkowców. Wiceprezydent Janusz Nowak poinformował członków Rady o trwających pracach powołanego przez Prezydenta zespołu ds. analizy kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w Elblągu, który szuka możliwości wygenerowania oszczędności w kosztach spółki Tramwaje Elbląskie w najbliższych miesiącach. W przyjętym stanowisku Rada zarekomendowała kontynuację rozmów przez obie strony oraz na prośbę związkowców doprowadzenie do jak najszybszego spotkania przedstawicieli związków zawodowych z prezydentem miasta. Wiceprezydent Janusz Nowak zadeklarował, że do takiego spotkania dojdzie najpóźniej do 28 lutego – informuje Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga w komunikacie rozesłanym do mediów.

- Nie spodziewaliśmy się po tym spotkaniu przełomu, nie doszło do zbliżenia stanowisk. Przedstawiliśmy na spotkaniu problem braku jakichkolwiek rozmów z prezydentem. Nasze wcześniejsze wypowiedzi zostały źle zinterpretowane - nie musimy zapraszać pana prezydenta, bo przecież on może przyjść do Tramwajów Elbląskich jak do siebie, jest tutaj gospodarzem – mówi Roman Kluczyk, przewodniczący komitetu strajkowego. - Dalej strajkujemy i czekamy na spotkanie z prezydentem. Prosiliśmy wcześniej o włączenie kwestii Tramwajów Elbląskich do programu nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej (ma odbyć się w czwartek – red.), postaramy się przyjść na sesję, by przekonać się, czy o tym będzie też mowa – dodaje.