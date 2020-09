Rozstrzygnięto przetarg na modernizację Dolinki

Urząd Miejski w Elblągu wyłonił w przetargu firmę, która ma przeprowadzić modernizację parku Dolinka. Wystartowały w nim trzy firmy: dwie z Elbląga oraz jedna z Podkarpacia.

- Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Zakład Ogólnobudowlany inż. Mirosław Markiewicz - czytamy na stronie Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Oferta wyłonionej w przetargu firmy to 7 234 242,21 zł za pierwszą część zadania i 120 409,74 zł za drugą część. Oferta drugiej, elbląskiej firmy „Mytych” Spółka z o.o. wynosiła 7 533 248,95 zł za pierwszą część zadania i 120 409,74 zł za drugą jego część. Ofertę firmy Apis Polska Spółka z o.o. z Jarosławia odrzucono. O przetargu na remont parku Dolinka pisaliśmy również w tym artykule

Co ma się zmienić w parku Dolinka? Na dziewięciu hektarach powstanie miejsce do wypoczynku i rekreacji dla poszczególnych grup wiekowych – od dzieci po seniorów. Zostanie zamontowanych około 70 różnego rodzaju urządzeń, m.in. domki, labirynty, huśtawki, zestawy wspinaczkowe, hamaki, trampoliny, zjazdy linowe i zjeżdżalnie, siłownie plenerowe, leżaki, stoły piknikowe, grille. Powstaną dwie plaże nad Kumielą, nowe ścieżki pieszo-rowerowe o łącznej długości 5 km, odnowiony ma też być amfiteatr na 253 miejsca. Całość będzie monitorowana. Wartość całego projektu związanego z modernizacją Dolinki to prawie 10,5 miliona złotych, z czego prawie 9 milionów Elbląg pozyskał z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury.