Ruszyło głosowanie w Budżecie Obywatelskim 2027

To już XV edycja Budżetu Obywatelskiego. Zachęcamy mieszkańców do udziału w głosowaniu. Zdecydujmy, które zadania powinny zostać zrealizowane w przyszłym roku. Głosowanie potrwa od 31 sierpnia do 30 września.

Głosy można oddawać:

- elektronicznie – przez stronę internetową: budzetobywatelski.elblag.eu klikając na zamieszczony tam baner. To najprostsza i najszybsza forma głosowania, do której zachęcamy.

- tradycyjnie – przez papierowe karty do głosowania, które są dystrybuowane w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu (ul. Łączności 1) oraz w Punkcie Informacyjnym w Ratuszu Staromiejskim (ul. Stary Rynek 25).

Wypełnione karty do głosowania należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu (ul. Łączności 1) oraz w Punkcie Informacyjnym w Ratuszu Staromiejskim (ul. Stary Rynek 25).

W głosowaniu udział bierze 98 projektów. Z propozycjami mieszkańców zapoznać się można na stronie budzetobywatelski.elblag.eu.

Przypominamy, że głosować można tylko jeden raz, zaznaczając maksymalnie pięć zadań z okręgu, do którego się należy, oraz jedną inicjatywę ogólnomiejską. Głosując, należy podać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz datę urodzenia. W przypadku osób niepełnoletnich należy wypełnić oświadczenie o wyrażeniu zgody przez przedstawiciela ustawowego osoby niepełnoletniej na udział w głosowaniu na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego w mieście Elbląg na rok 2027.

Dane, które mieszkańcy przekazują w kartach papierowych i w formie elektronicznej są wykorzystywane wyłącznie do weryfikacji głosów i nie są udostępniane żadnym firmom lub instytucjom.

Przed głosowaniem na zadania w poszczególnych okręgach warto sprawdzić do jakiego okręgu głosujący/głosująca należy. Podział miasta na okręgi wyborcze dostępny jest w zakładce Dokumenty do pobrania. Głosy oddane na zadania z innego okręgu będą nieważne.

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