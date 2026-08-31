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Ruszyło głosowanie w Budżecie Obywatelskim 2027

 Elbląg, Ruszyło głosowanie w Budżecie Obywatelskim 2027
Fot. Anna Dembińska, arch. portEl.pl

To już XV edycja Budżetu Obywatelskiego. Zachęcamy mieszkańców do udziału w głosowaniu. Zdecydujmy, które zadania powinny zostać zrealizowane w przyszłym roku. Głosowanie potrwa od 31 sierpnia do 30 września.

Głosy można oddawać:

- elektronicznie – przez stronę internetową: budzetobywatelski.elblag.eu klikając na zamieszczony tam baner. To najprostsza i najszybsza forma głosowania, do której zachęcamy.

- tradycyjnie – przez papierowe karty do głosowania, które są dystrybuowane w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu (ul. Łączności 1) oraz w Punkcie Informacyjnym w Ratuszu Staromiejskim (ul. Stary Rynek 25).

 

Wypełnione karty do głosowania należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu (ul. Łączności 1) oraz w Punkcie Informacyjnym w Ratuszu Staromiejskim (ul. Stary Rynek 25).

 

W głosowaniu udział bierze 98 projektów. Z propozycjami mieszkańców zapoznać się można na stronie budzetobywatelski.elblag.eu.

Przypominamy, że głosować można tylko jeden raz, zaznaczając maksymalnie pięć zadań z okręgu, do którego się należy, oraz jedną inicjatywę ogólnomiejską. Głosując, należy podać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz datę urodzenia. W przypadku osób niepełnoletnich należy wypełnić oświadczenie o wyrażeniu zgody przez przedstawiciela ustawowego osoby niepełnoletniej na udział w głosowaniu na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego w mieście Elbląg na rok 2027.

 

Dane, które mieszkańcy przekazują w kartach papierowych i w formie elektronicznej są wykorzystywane wyłącznie do weryfikacji głosów i nie są udostępniane żadnym firmom lub instytucjom.

 

Przed głosowaniem na zadania w poszczególnych okręgach warto sprawdzić do jakiego okręgu głosujący/głosująca należy. Podział miasta na okręgi wyborcze dostępny jest w zakładce Dokumenty do pobrania. Głosy oddane na zadania z innego okręgu będą nieważne.

 

Przypominamy o:

  1. Ograniczeniu możliwości głosowania elektronicznego z jednego adresu IP max 5 razy dziennie co 24 godziny.
  2. Głosowanie w formie papierowej odbywać się będzie tylko na oryginalnych kartach, wydrukowanych przez Urząd Miejski, opatrzonych dodatkowo hologramem – nie będzie możliwości wydruku samodzielnego karty, czy jej kserowania. Głosy oddane na nieoryginalnych kartach będą nieważne.
  3. Oryginalne karty będą wydawane w ograniczonych ilościach – do 5 sztuk na osobę.
  4. Na kartach papierowych osoba głosująca będzie musiała złożyć własnoręczny podpis. W głosowaniu elektronicznym dodane zostanie oświadczenie głosującego o bezpośredniości głosowania przez osobę wypełniającą kartę.
  5. Na kartach papierowych umieszczona zostanie klauzula o odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych, złożenie podpisu za inną osobę.

A moim zdaniem...

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A moim zdaniem...
  • Od jakiegoś czasu odnoszę wrażenie że to tylko dla picu, a miasto i tak zrobi to co mu pasuje... Może się mylę ale....
  • Co z zadaniami z zeszłej edycji? Wygrało pare interesujących projektów i nikt ich nie zrealizował. Po co była dopuszczona odbudowa fontanny na Placu Słowiańskim skoro po wygranej tego projektu odrazu została storpedowana? Teraz będzie podobnie?
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    pilafek4(2026-08-31)
  • Link na stronie nie działa. Nie można głosować.
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    0
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    pilafek4(2026-08-31)
  • Dojenia Elblążan ciąg dalszy.. dlaczego nikt nic z tym nie zrobi? Wszyscy widzą że kasa jest trwoniona, na byle co idą miliony, to wszystko można by zrobić za kilka razy mniej, to takie są wartości rynkowe tych "inwestycji" ale jakość nikt nie zrobi z tym porządku. Ja rozumiem, że my zwykli ludzie nie mamy mocy sprawczej, ale są politycy, radni, organizacje, MEDIA, itp którzy powinni na to zwrócić uwagę.
  • Kanał Zero ze Stanowskim na czele ujawnili afery w szpitalach, jak lekarze biorą miliony za nic, to może znajdzie się ktoś kto naświetli naszą Elbląską aferę z tym "obywatelskim dojeniem mieszkańców" ?!?!
  • Zrób łaskę Stanowskiemu to może się zainteresuje
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