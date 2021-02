Rząd przedłuża naukę zdalną

Minister edukacji narodowej Przemysław Czarnek poinformował podczas konferencji prasowej w czwartek (11.02), że przez najbliższe dwa tygodnie nie zmieniają się zasady dotyczące nauki stacjonarnej i zdalnej.

Klasy I-III szkół podstawowych nadal będą się uczyć w trybie stacjonarnym, a pozostałe w trybie zdalnym. - Rozważamy pięć wariantów powrotu do szkół. To zależy między innymi od tego, jakie będą wyniki testów nauczycieli i ilu z nich się zaszczepi - wskazał minister Czarnek. - Tych czynników jest mnóstwo i one są ważone - dodał.

Minister zaznaczył, że dla uczniów wciąż są prowadzone konsultacje indywidualne oraz egzaminy próbne.

Do tej pory 268 tysięcy nauczycieli zapisało się na szczepienia. Minister Czarnek poinformował, że w poniedziałek (15.02) o godzinie 8 ruszą zapisy dla pozostałych nauczycieli - w tym też akademickich. Szczepienia nauczycieli odbędą się przy użyciu szczepionki na COVID firmy AstraZeneca. Zaczną się 12 lutego i będą miały miejsce w szpitalach węzłowych I dodatkowych wskazanych przez NFZ punktach szczepień.