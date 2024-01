Ponad tysiąc niewybuchów i niewypałów zabezpieczyli i zutylizowali saperzy z 9. Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej w całym 2023 roku. Temu była poświęcona konferencja prasowa, którą miała miejsce na terenie braniewskiej jednostki. Przy okazji prezentowano zasady pracy braniewskich saperów. Dowiedzieliśmy się, że saper myli się … trzy razy. Zobacz zdjęcia.

„Znaleziskami” na całym terenie działania saperów (powiaty elbląski, braniewski oraz bartoszycki) były przede wszystkim granaty moździerzowe, pociski artyleryjskie, bomby, miny przeciwpancerne i przeciwpiechotne. Wszystko to pozostałości drugiej wojny światowej. Znajdowane często w miejscach trudno dostępnych, zabagnionych. A wojenne pozostałości mogą w każdej chwili wybuchnąć. Konieczne jest więc nakładanie specjalistycznych kombinezonów. O fachowości braniewskich saperów świadczy jednak to, że w całym ubiegłym roku, ani razu nie przeżywali oni jakiejś niebezpiecznej sytuacji. Bo jak zapewniał dowódca saperów z Braniewa, starszy chorąży sztabowy Sebastian Graczyk, jego podopieczni do każdego znaleziska podchodzą unikając zgubnej rutyny. Takie znalezisko to zawsze może być coś innego i zarazem groźnego. Braniewscy saperzy mają także do dyspozycji specjalny pojazd z pojemnikiem przeciwwybuchowym, w którym można przewozić niewypały i niewybuchy.

Mieszkańcy Braniewa przeżyli chwilę grozy nieco ponad rok temu. W środku miasta, w przepływającej przez miasto Pasłęce, odnaleziono przypadkiem niemiecką bombę lotniczą ważącą ponad 250 kg. Na czas prowadzenia działań, związanych z wydobyciem bomby zarządzono ewakuację mieszkańców z okolicznych bloków. Wstrzymano także ruch pieszych i samochodów w okolicy. Po około dwóch godzinach działań braniewscy saperzy, przy pomocy grupy nurków-minerów z Gdyni, wydobyli bombę. Niebezpieczne znalezisko przetransportowano na poligon w Orzyszu, gdzie zostało zdetonowane. „Utylizacja” mniejszych niewybuchów i niewypałów odbywa się na specjalnym placu poligonowym nieopodal Braniewa.

Fot. st. kpr. Piotr Szafarski

Dowódca przedstawił także zasady postępowania, w razie odnalezienia niewybuchu bądź niewypału. Jak podkreślił, w takim przypadku wystarczy zatelefonować pod numer 112. Na pewno nikt takiego sygnału nie zlekceważy. - Oczywiście nie należy takiego znaleziska ruszać – podkreślał Graczyk. A za szczególne niebezpieczne miejsca pod kątem znalezisk saperskich, uchodzą tereny intensywnych walk w czasie drugiej wojny światowej. To okolice Górowa Iławeckiego, Lelkowa oraz pas dawnego frontu pomiędzy Braniewem i Fromborkiem.

Na koniec konferencji zastępca dowódcy patrolu saperskiego młodszy chorąży Cezary Kowalczyk zażartował sobie, że jednak saper ma prawo do trzech błędów:

- Na początek gdy wybiera fach saperski, potem gdy się żeni, a dopiero na koniec przychodzi to najgorsze zagrożenie – podkreślał żołnierz.

Już poważnie, Kowalczyk przypomniał, że ich praca jest coraz bardziej uzależniona od zaawansowanych urządzeń technicznych. Saper, wedle niego, może się niebawem zmienić w operatora robotów wynajdujących niewybuchy.

Konferencję zakończył pokaz praktycznych działań braniewskich saperów.