Sceny grozy przy Huzarskiej

Przy ul. Huzarskiej/Malborskiej trwa właśnie akcja straży pożarnej i policjantów. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że jeden z mężczyzn próbował podpalić budynek. Służby ewakuowały 16 osób. Zobacz zdjęcia.

Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że mężczyzna, który miał próbować podpalić kamienicę został przewieziony do szpitala. Na miejscu pracują policjanci, którzy m. in. przeszukują zaparkowane pod budynkiem auto, prawdopodobnie należące do wspomnianego mężczyzny.

Mieszkańcom budynku na szczęście nic się nie stało. Świadkowie mówili nam, że służby medyczne opatrywały rękę mężczyzny po zajściu. Do zdarzenia doszło ok. godz. 15.

Aktualizacja:

Jak poinformował nas nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu, mężczyzna ma 63 lata. Poszedł do byłej żony z butlą gazową i chciał podpalić mieszkanie, ma orzeczony zakaz zbliżania się do kobiety. Pożar został szybko ugaszony przez służby. Przy zdarzeniu pracowało 5 zastępów straży pożarnej, policja i ratownictwo medyczne. 63-latek miał też wbity nóż w klatkę piersiową.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że podczas zdarzenia mężczyzna zranił się sam nożem w klatkę piersiową.