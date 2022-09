 Ściąga portElu. A po szkole idę na...

Właśnie rozpoczął się rok szkolny. Niektóre dzieci się smucą z powodu końca wakacji, inne cieszą z możliwości ponownego spotkania ze znajomych ze szkolnej ławki czy poszerzania horyzontów. Program obowiązujący w szkole nie zawsze jednak trafia do uczniów, dlatego też sporą część czasu spędzają oni na zajęciach pozalekcyjnych, gdzie mogą rozwijać swoje pasje i talenty.

Postanowiliśmy ułatwić wybór zajęć, na które można posłać pociechy. Poniżej znajdziecie zestawienie miejsc, w których najmłodsi oraz młodzież mogą rozwijać swoje zainteresowania pod okiem specjalistów. Może będzie to hobby, a może życiowa pasja, która ukształtuje nasze dzieci.

Elbląska Szkółka Piłkarska zaprasza na zajęcia zarówno tych, którzy już do niej uczęszczali oraz chłopców i dziewczęta z roczników 2012 - 2017, którzy dopiero rozpoczynają swoją sportową przygodę.

ESP bierze udział w rozgrywkach WM-ZPN i ogólnopolskich turniejach piłki nożnej. Podczas wakacji letnich jak i ferii zimowych organizuje półkolonie i obozy sportowe. W tym roku szkolnym, w okresie ferii zimowych, Szkółka organizuje obóz w Sportowym Ośrodku w Głuchołazach (nabór jest już prowadzony a liczba miejsc jest ograniczona).

Zajęcia zaczynają się 5 września i będą prowadzone od poniedziałku do piątku o godzinie 17, a kiedy aura nie będzie sprzyjać do prowadzenia zajęć na wolnym powietrzu, treningi będą prowadzone w hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 8 przez doświadczonych trenerów.

Szkółka w drugiej sekcji dodatkowo prowadzi w każdą sobotę zajęcia pływackie w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. Trenerem prowadzącym jest Mirosław Radomski. Zajęcia odbywają się dla grupy zaawansowanej oraz początkującej.

Zajęcia prowadzone są w miłej i serdecznej atmosferze, pamiętając o motcie Szkółki: "Zostań dobrym człowiekiem, a dopiero potem dobrym sportowcem".

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 512 649 231 oraz na stronie.

FanRobot - Nauka i Zabawa zaprasza na zajęcia z programowania. FanRobot to najdłużej działającą w Elblągu szkoła robotyki i programowania. Wybierz najlepszy program dla swojego dziecka:

Wstęp do programowania (7-8 lat) - zajęcia matematyczne w świecie Minecrafta. Ćwiczymy na nich myślenie algorytmiczne oraz umiejętności matematyczne niezbędne na bardziej zaawansowanych etapach nauki programowania.

Podstawy programowania (9-11 lat) - programowanie w świecie Minecraft. Zapoznamy się z podstawowymi pojęciami i konstrukcjami logicznymi z zakresu programowania: warunek, pętla, zmienna. Uczestnicy będą tworzyć algorytmy w języku blokowym LUA.

Programowanie dla zaawansowanych (11-12 lat) - programowanie tekstowe zaawansowanych robotów w świecie Minecraft. Tworzenie własnych modów. Wykorzystanie języka Python do programowania własnych mini gier w Minecraftcie oraz płytki elektronicznej Microbit.

Robotyka (7-10 lat) - budowa i programowanie robotów na zestawach Lego WeDo 1.0 i 2.0, Lego Mindstorms EV3 oraz QScout, programowanie Ozobotów i latających dronów, Scottie Go oraz nowość, gry i zabawy językowe z robotem Emys (w języku angielskim).

Młody programista (8-11 lat) - programowanie blokowe w Scratch i nie tylko. Rozbudowana tematyka: tworzenie gier, elementy programowania Minecraft Education i LUA, konsole GameGo, roboty, drony, projektowanie i druk 3d, ScottieGo, cyfrowe miasto, elektronika.

Akademia YouTube (9-12 lat) - na warsztatach uczymy, jak korzystać z szeregu programów do obróbki video, audio oraz projektowania graficznego. Pokazujemy jak przy niewielkich nakładach kręcić ciekawe i angażujące filmy różnego typu.

Python dla nastolatków (12-14 lat) - na kursie stawiamy na praktyczną naukę języka programowania. Stworzymy programy użytkowe oraz grę zręcznościową. Zaprogramujemy też elektronikę, latające drony i roboty z wykorzystaniem tekstowego języka python.

Zapisy oraz szczegółowy opis wszystkich kursów dostępny jest na stronie. Uwaga! Tylko do 7 września skorzystaj z rabatu 80zł na wszystkie zajęcia. Odbierz kod rabatowy. Chcesz być na bieżąco? Sprawdzaj nasz profil na Facebooku i stronę. Więcej informacji pod nr: 517 03 02 02.

Jachtklub Elbląg już od 60 lat wychowuje młode pokolenia żeglarzy a od września rozpoczyna kolejny nabór do nowych grup całorocznego szkolenia żeglarskiego dla dzieci w wieku 7+. Szkolenie skierowane jest do grupy najmłodszych, by przez zabawę, zaangażowanie w życie klubowe, promować oraz kształtować charaktery naszych dzieciaków. Zajęcia będą odbywały się przez cały rok, raz w tygodniu (w soboty), na terenie mariny Jachtklubu Elbląg lub w Marinie Suchacz (w zależności od programu danego tygodnia). W okresie zimowym uczestnicy szkolenia będą korzystali z pływalni oraz sali sportowej.

W pierwszych etapach zajęć uczestnicy dowiedzą się między innymi: po czym poznać, skąd wieje wiatr, jak przygotować siebie oraz swój sprzęt do żeglugi, jak złapać wiatr w żagle i wyprzedzić swoich kolegów, jak przewrócić łódkę i jak łatwo ją postawić.

W kolejnych etapach zajęć dzieci będą podnosić swoje umiejętności żeglarskie, przygotowywać się do zdobycia stopnia żeglarza jachtowego oraz rywalizować w regatach sportowych. W ciągu całego roku, oprócz treningów organizowane są także pikniki żeglarskie dla całych rodzin, dzień żeglowania dla rodziców oraz wypady na żeglowanie "dużymi" jachtami.

Zajęcia na łodziach typu Optymist i Laser Pico poprowadzi dwóch wykwalifikowanych trenerów żeglowania. Optymist to bezpieczna, najpopularniejsza na świecie łódź żaglowa dla dzieci.

Koszt uczestnictwa w zajęciach to 150 zł miesięcznie. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z koordynatorem Elbląskiej Szkółki Żeglarskiej pod numerem telefonu: 607 571 781 – Grzegorz Polak. Koniecznie obejrzyjcie film z naszych zajęć.

Leonardo School zaprasza dzieci w wieku 2-14 lat. To szkoła, gdzie dziecko przeżywa wspaniałą przygodę od maluszka do 8-klasisty. Uczy się nie tylko języka angielskiego, ale także tego, jak skutecznie, szybko i z radością zdobywać wiedzę.

Leo English to zajęcia, które są w 100% dopasowane do potrzeb i wieku dziecka oraz jego naturalnego rozwoju. To zajęcia, na których mówi się wyłącznie po angielsku. Dzięki naszej metodzie dziecko doświadcza angielskiego wszystkimi zmysłami z mnóstwem sensorycznych aktywności w każdej minucie zajęć, bez ułamka nudy. Dzięki przeszkolonej kadrze lektorskiej, zajęciom towarzyszy wielki entuzjazm i doskonała atmosfera. Prowadzimy zajęcia z robotem EMYS - dziecięcym native speakerem oraz mówiącym długopisem TING. Wykorzystywane przez nas nowoczesne technologie fenomenalnie wspierają rozwój i prowokują do poprawnego mówienia. Efekty widoczne są już po kilku miesiącach.

Leo Maniak z kolei to nietuzinkowy program skierowany do dzieci w wieku 8-13 lat. Ma on na celu rozbudzić i rozwinąć zainteresowania i talenty drzemiące w umyśle dziecka. W trakcie tych zajęć zaszczepiamy pasję do nauki oraz rozwijamy wszystkie zdolności dziecka. Leo Maniak jest dedykowany dla dzieci w wieku 8-13 lat. Ortografia nie musi być zmorą - nasi bohaterowie sprawią, że będzie zabawna. Uczymy technik, dzięki którym przyspieszamy tempo czytania. Wykorzystamy sprawdzone techniki pamięciowe do łatwego zdobywania wiedzy z podstawy programowej szkoły podstawowej.

Dołącz ze swoim dzieckiem do grona 300 000 osób, które już skorzystały z naszych wyjątkowych metod i zadbaj o jego przyszłą edukację. Aby się o tym przekonać zapraszamy na bezpłatne lekcje pokazowe 03.09 lub 10.09 - Elbląg, ul. Hetmańska 15 I-J. Dowiedz się więcej na stronie, pod nr. tel. 733 500 443 lub na Facebooku.

Łyżwy z Wikingami. Szukasz fajnych zajęć dodatkowych, które sprawią, że Twoje dziecko spożytkuje nadmiar energii i nauczy się czegoś fajnego? Przyjdź na trening Wikingów - nauczymy je jeździć na łyżwach oraz podstaw gry w hokeja na lodzie. Zajęcia ruszają od 5 września na Lodowisku Helena w Elblągu przy ul Karowej 1. Do połowy października zajęcia ogólnorozwojowe oraz nauka techniki kija, później zajęcia lodowe. Podział na grupy wiekowe oraz w zależności od umiejętności dzieci. Dzieci trenują w klubowym sprzęcie hokejowym, więc kontakt z lodem jest bezbolesny. Tu nawiązują się przyjaźnie, w klubie panuje rodzinna atmosfera. Zapraszamy dzieci w wieku 4-10 lat. Pierwszy miesiąc bez zobowiązań. Nabór trwa do 30 października.

Więcej informacji na stronie lub pod numerami telefonu 691 400 016/ 517 573 134.

Szkoła Tańca Broadway od 15 lat uczy tańca dzieci, gwarantując wysoką jakość prowadzonych zajęć i kursów oraz profesjonalizm w doborze pedagogów i trenerów. Na trzech salach wyposażonych w profesjonalny sprzęt muzyczny i lustra ćwiczyć można zarówno solo, jak i w parach. Aby zapewnić komfort naszym uczestnikom zajęć, szkoła organizuje zajęcia w kameralnych grupach. Z myślą o najmłodszych, ale też starszych dzieciach szkoła przygotowała szereg zajęć tanecznych:

Rytmika dla dzieci w wieku 3 - 4 lata.

Balet dla dzieci od 5 roku życia.

Gimnastyka i taniec ze wstążką dla dzieci w wieku 4 - 6 lat.

Taniec współczesny w grupach dla dzieci w wieku 7 - 10 lat i od 11 roku życia.

Acro dance (taniec współczesny i akrobatyka) dla dzieci od 7 roku życia.

Taniec nowoczesny (disco, pop, hip-hop) dla dzieci w wieku 6 - 11 lat.

Szczegóły pod numerem telefonu: 606 716 626. Ilość osób w grupach jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie, mailowo oraz przez wiadomości na Facebooku.

Zazumi Korepetycje (dawniej Edun) od lat specjalizuje się w kompletnym i profesjonalnym podwyższaniu ocen i wyników szkolnych uczniów uczęszczających do polskich szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, a także studentów. Specjalnie z myślą o maturzystach i uczniach klas ósmych przygotowaliśmy dedykowaną ofertę dla maturzystów i ósmoklasistów:

Kursy maturalne (academic based learning system*), na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. *Prowadzone według metody akademickiej zapewniającej skuteczność i płynność nauki. Warsztatowe grupy – gwarantują każdemu indywidualne podejście oraz uwagę nauczyciela. Bieżące monitorowanie postępów każdego ucznia – regularne przekrojowe sprawdziany. Nauka strategii egzaminacyjnych – pozwala na uzyskanie wyższego wyniku i eliminuje przypadkowe błędy. 2 egzaminy próbne – pozwalają oswoić się z atmosferą egzaminu, przećwiczyć strategię oraz wiedzę.

Kursy ósmoklasisty przygotowywane są przez doświadczonych pedagogów, którzy wiedzą co najczęściej pojawia się na egzaminie. Tegoroczny program dostosowany jest do nowych wymagań egzaminacyjnych z uwzględnieniem ułatwień wprowadzonych w trakcie nauki zdalnej.

Doświadczeni korepetytorzy z Zazumi Korepetycje pomogą przyswoić uczniom nawet najtrudniejsze zagadnienia. Zajęcia zapewniają uczniom generalną powtórkę materiału oraz nauczenie strategii egzaminacyjnych. Kładziemy duży nacisk na pracę własną ucznia, a jego postępy monitorujemy na bieżąco. Podczas zajęć wykorzystujemy materiały i zadania, które są takie jak w arkuszach egzaminacyjnych.

Sale lekcyjne w Zazumi wyposażone są w nowoczesne pomoce naukowe. Twoje dziecko zrozumie nie tylko teorię, ale również opanuje rozwiązywanie zadań od strony praktycznej. Zajęcia prowadzimy w niewielkich grupach (4-6 osób), co pozwala na indywidualne podejście do ucznia. Kurs przygotowujący jest prowadzony osobno dla części z języka polskiego, matematyki oraz wybranego przez kursanta języka obcego. Zajęcia realizowane są w oparciu o specjalny program dydaktyczny opracowany przez egzaminatorów CKE.

Więcej informacji na stronie lub pod nr. tel. 55 621 29 28.

Inne firmy zainteresowane dodaniem swojej oferty prosimy o kontakt na marcin@portel.pl lub milosz@portel.pl

---materiał promocyjny---