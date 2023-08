Ściąga portElu. A po szkole idę na...

Już za pare dni rozpocznie się rok szkolny. Niektóre dzieci się smucą z powodu końca wakacji, inne cieszą z możliwości ponownego spotkania ze znajomymi ze szkolnej ławki czy poszerzania horyzontów. Program obowiązujący w szkole nie zawsze jednak trafia do uczniów, dlatego też sporą część czasu spędzają oni na zajęciach pozalekcyjnych, gdzie mogą rozwijać swoje pasje i talenty.

Akademia Sportów Wodnych Grupy Wodnej - Szkoła Pływania od ponad dwudziestu lat dba o to, by wszyscy, którzy tylko chcą, czuli się w wodzie komfortowo. Jest to jedna z pierwszych w Polsce szkół pływania. Lekcje prowadzone są na pływalni CRW Dolinka. Dostępne są zajęcia grupowe oraz indywidualne, skierowane zarówno do dzieci od 4. roku życia, młodzieży, jak i osób dorosłych, organizowane we wszystkie dni tygodnia. Grupy są tworzone dla osób, które uczą się pływać oraz dla tych, które doskonalą swoje umiejętności. Zespół instruktorów tworzą doświadczeni pływacy, nauczyciele oraz sportowcy, a w trakcie zajęć wsparcie zapewniają także animatorzy. Kształcenie jest łączone z elementami zabawy, co sprzyja dynamicznym postępom uczniów. Dzięki takiemu podejściu, uczestnicy szybko nabierają pewności siebie w wodzie i zyskują swobodę w obliczu kolejnych zajęć.

W najmłodszych grupach wprowadzono innowacyjny program motywacyjny o nazwie "Rafa koralowa", który ma na celu inspirować do pracy i nauki poprzez zabawę. Głównym założeniem szkoły jest nauka pływania w prawidłowej technice, tworząc jednocześnie przyjazną atmosferę. Indywidualne podejście do każdego ucznia jest priorytetem, dzięki czemu możliwe jest monitorowanie postępów oraz dostosowanie zajęć do indywidualnych potrzeb.

Rozpoczęcie zajęć planowane jest na 18 września, a zakończenie w czerwcu, dostosowując się do standardowego kalendarza szkolnego. Rejestracja na zajęcia odbywa się online. Zapisy prowadzone są online. Więcej informacji można również znaleźć na profilu FB.

Fundacja Końskie Zdrowie w Elblągu ul Okólnik 4 od ponad 30 lat popularyzuje jazdę konną w regionie, certyfikowany ośrodek Polskiego Związku Jeździeckiego potwierdzający fachowe, rzetelne i bezpieczne prowadzenie nauki jazdy konnej, zaś zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych instruktorów jeździectwa.

7 września (czwartek) Fundacja zaprasza wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem swojej jeździeckiej przygody w stajni. Plan dnia zapowiada się następująco:

godz. 13 - rozmowy o hipoterapii. Mile widziane są szczególnie dzieci mniejsze/drobniejsze, z ogólną sprawnością fizyczną, poznamy się i postaramy się odpowiedzieć na wszelkie pytania

godz. 16 - jazda pokazowa dzieci ze Szkółki Jeździeckiej FKZ i Końskiego Przedszkola FKZ

godz. 17 - rozpoczęcie spotkania ze wszystkimi chętnymi początkującymi i samodzielnymi jeźdźcami oraz kandydatami do Końskiego Przedszkola, omówienie organizacji zajęć, zasad panujących w stajni oraz innych ważnych spraw.

W tym roku zajęcia rozpoczną się w dwóch całkiem nowych grupach Końskiego Przedszkola FKZ (dzieci w wieku ok 4-7 lat), w każdej grupie jest 8-9 miejsc. Jeżeli okaże się, że jest więcej chętnych niż miejsc, rozstrzygniemy to torem przeszkód pokonywanym na czas przez rodzica/opiekuna. Zajęcia najmłodszych są tylko w weekendy.

Kandydaci do Szkółki Jeździeckiej FKZ (dzieci i młodzież w wieku 7-16 lat) po wypełnieniu formularza, zostaną poproszeni o testy praktyczne i teoretyczne, oraz rozmowę z instruktorami. W sezonie 2023/24 przyjętych zostanie ok. 10-ciu nowych uczestników. Zajęcia szkółki jeździeckiej FKZ prowadzone są 6 dni w tygodniu i dostosowane do planów lekcji dzieci i młodzieży.

Zapraszamy wszystkich chętnych poznać nas, nasz obiekt oraz konie, ale przede wszystkim po to, by się wszystkiego dowiedzieć i zdecydować o uczestnictwie w jeździeckich zajęciach dla każdego. Do zobaczenia! Więcej info na stronie www i FB.

Leonardo School zaprasza dzieci już od 3 roku życia aż do 8 klasy szkoły podstawowej na fantastyczny angielski i wspaniałą przygodę edukacyjną. Angielski w Leonardo School jest wyjątkowy, o czym łatwo przekonać się odwiedzając profil na FB. Uśmiech dzieci, rewelacyjne opinie mówią same za siebie.

LEO ENGLISH to jedyne zajęcia angielskiego, które są w 100% dopasowane do potrzeb dziecka i jego naturalnego rozwoju. To zajęcia, na których mówi się tylko po angielsku. Dziecko uczące się za pomocą tej metody szybko przyswaja język. Metoda opracowana została z pomocą wyszkolonych lektorów i psychologów dziecięcych, co pozwoliło na połączenie aspektu nauki z aktywnymi zadaniami. Jest to przyjemna i prosta metoda nauczania angielskiego, wypełniona kompletnymi materiałami dydaktycznymi w postaci aplikacji mobilnej lub aplikacji z bajkami i piosenkami, klocków edukacyjnych, czy gier planszowych, co pozwala na przyciągnięcie uwagi nawet najbardziej wymagających dzieci. Zamiast nużącej nauki, dzieci poznają język w formie zabaw i różnych angażujących aktywności. Wszystko odbywa się płynnie i naturalnie dzięki nowoczesnym technologiom. Zajęciom towarzyszy wielki entuzjazm i doskonała, przyjazna atmosfera. Prowadzimy zajęcia z robotem EMYS oraz mówiącym długopisem THING, który uczy poprzez interakcję. Efekty widoczne są już po kilku miesiącach.

LEO MANIAK z kolei to nietuzinkowy program skierowany do dzieci w wieku 8-13 lat. Ortografia nie musi być zmorą - bohaterowie z Leonardo School sprawią, że będzie zabawna. Uczymy tu nie tylko języka angielskiego, ale także tego, jak skutecznie, szybko i z radością zdobywać wiedzę. Jak w żadnej innej szkole, dzieci uczą się również technik, które przyspieszają tempo czytania. Wykorzystywane są sprawdzone techniki pamięciowe do łatwego zdobywania wiedzy z podstawy programowej szkoły podstawowej. W trakcie zajęć zaszczepiana jest pasja do nauki oraz rozwijane wszystkie zdolności dziecka. Szybkie i efektywne uczenie to jest to!

Dołącz ze swoim dzieckiem do grona osób, które już skorzystały z tej wyjątkowej metody i zadbaj o jego przyszłą edukację. Aby się o tym przekonać przyjdź na bezpłatne lekcje pokazowe – Elbląg, ul. Hetmańska 15 I-J. Najlepszy moment na rozpoczęcie nauki jest teraz! Więc jeśli nie chcesz stracić szansy na fantastyczny rozwój dla swojego dziecka, to zapisz je na bezpłatne lekcje pokazowe pod tym linkiem lub zadzwoń 733 500 443 i koniecznie odwiedź nasz profil na FB.

Szkoła Tańca Broadway prezentuje grafik na nowy sezon dla grup początkujących. Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy:

Latino Kids - zajęcia latino dla dzieci - w każdy poniedziałek i środę 16:15 -17:15 (60 min) 180 zł miesięcznie

Acro Dance Kids - taniec i gimnastyka - poniedziałki 16:45-17:30 (45 min) 120 zł miesięcznie

Taniec ze wstążką dla dzieci starszych - środy 16:15-17:00 (45 min) 120 zł miesięcznie

Taniec ze wstążką dla dzieci młodszych - piątki 16:15-17:00 (45 min) 120 zł miesięcznie

Taniec współczesny dla dzieci - poniedziałki 17:30-18:15 (45 min) 120 zł miesięcznie

Taniec nowoczesny dla dzieci (hip hop, pop, disco) czwartki 17:15-18:00 (45 min) 120 zł miesięcznie

Rytmika Baletowa dla dzieci - poniedziałki 16:00-16:45 (45 min) 120 zł miesięcznie

Latino Solo - dorośli i młodzież - wtorki 16:15-17:15 (60 min) 120 zł miesięcznie

Taniec Towarzyski dla par dorosłych - środy 18:15 - 19:15 (60 min) 120 zł miesięcznie

Zumba - poniedziałki i środy 19:30 - 20:20 (50 min) 150 zł miesięcznie

Fitness - wtorki i czwartki 19:45 - 20:35 (50 min) 160 zł miesięcznie

Aby dowiedzieć się o możliwość zapisu do grup zaawansowanych, zapraszamy do kontaktu.

Aby zapisać się na zajęcia wystarczy wysłać SMS lub wiadomość na Messenger/ WhatsApp. Należy podać imię i nazwisko oraz wybraną formę zajęć. Wszystkie grupy początkujące startują od 18 września.

Zapraszamy także do kontaktu telefonicznego 606 716 626. Na nieodebrane połączenia staramy się oddzwaniać na bieżąco.

UKS Wikingowie zaprasza na naukę jazdy na łyżwach i gry w hokeja dla dzieci w wieku 4-10 lat.

Dlaczego warto wybrać jazdę na łyżwach i hokej dla Twojego dziecka?

- Rozwój fizyczny: Jazda na łyżwach i hokej na lodzie wymagają od ciała niezwykłej koordynacji ruchowej. Pomogą w rozwinięciu siły mięśniowej, równowagi i koordynacji.

- Nauka dyscypliny: Te sporty uczą systematyczności, samodyscypliny i ciężkiej pracy, które są cennymi cechami w każdym etapie życia.

- Budowanie pewności siebie: Osiąganie postępów na lodzie, uczenie się nowych trików i zdobywanie nowych umiejętności niesie za sobą poczucie osiągnięcia, które wpływa na pewność siebie.

- Przyjaźnie na całe życie: Wspólne treningi, mecze i rywalizacja w duchu zdrowej sportowej rywalizacji tworzą nierozerwalne więzi między zawodnikami.

Co oferuje UKS Wikingowie?

- Profesjonalne podejście: Doświadczeni trenerzy, którzy mają pasję do tego, co robią, a jednocześnie dbają o bezpieczeństwo i rozwój każdego dziecka.

- Indywidualne podejście: Dostosowujemy treningi do poziomu i potrzeb każdego dziecka, dając mu szansę na rozwinięcie swojego potencjału.

- Nowoczesne wyposażenie: Dostarczamy najnowsze sprzęty i akcesoria, które są niezbędne do nauki i gry.

- Integracja społeczna: Organizujemy liczne imprezy, spotkania i wyjazdy, które pomagają w integracji młodych zawodników.

Pierwszy miesiąc bez zobowiązań. Klub udostępnia łyżwy i sprzęt hokejowy. Treningi zaczynają się 4 września. Więcej informacji na stronie lub pod numerami telefonu 691 400 016 lub 517 573 134.

Oddział ZAZUMI Korepetycje w Elblągu specjalnie z myślą o maturzystach i uczniach klas ósmych przygotowało dedykowaną ofertę kursów maturalnych i kursów ósmoklasisty oraz korepetycje z każdego przedmiotu.

Kursy maturalne (academic based learning system*)

Odbywają się na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. *Prowadzone według metody akademickiej zapewniającej skuteczność i płynność nauki. Warsztatowe grupy – gwarantują każdemu indywidualne podejście oraz uwagę nauczyciela. Bieżące monitorowanie postępów każdego ucznia – regularne przekrojowe sprawdziany. Nauka strategii egzaminacyjnych – pozwala na uzyskanie wyższego wyniku i eliminuje przypadkowe błędy. 2 egzaminy próbne – pozwalają oswoić się z atmosferą egzaminu, przećwiczyć strategię oraz wiedzę

Aby uniknąć niepotrzebnego stresu uczniów i ich rodziców ZAZUMI przygotował specjalną ofertę kursów edukacyjnych dostosowanych do wymagań egzaminacyjnych. Kursy ZAZUMI są przygotowane p rzez doświadczonych pedagogów, którzy wiedzą co najczęściej pojawia się na egzaminie. Tegoroczny program jest dostosowany do nowych wymagań egzaminacyjnych z uwzględnieniem ułatwień wprowadzonych w trakcie nauki zdalnej. Doświadczeni i kompetentni korepetytorzy z ZAZUMI Korepetycje pomogą uczniom przyswoić nawet najtrudniejsze zagadnienia z matematyki lub języka polskiego i języka angielskiego.

Zajęcia w ZAZUMI zapewniają uczniom generalną powtórkę materiału oraz nauczenie strategii egzaminacyjnych. Doświadczeni pedagodzy kładą duży nacisk na pracę własną ucznia, a jego postępy monitorowane są na bieżąco. Podczas zajęć wykorzystywane są materiały i zadania, które są takie jak w arkuszach egzaminacyjnych.

Oddziały ZAZUMI posiadają komfortowe sale lekcyjne wyposażone w nowoczesne pomoce naukowe. Twoje dziecko zrozumie nie tylko teorię, ale również opanuje rozwiązywanie zadań od strony praktycznej. Zajęcia prowadzone są w niewielkich grupach (4-6 osób), co pozwala na indywidualne podejście do ucznia oraz poświęcenie mu tyle uwagi, ile potrzebuje. Kurs przygotowujący jest prowadzony osobno dla części z języka polskiego, matematyki oraz wybranego przez kursanta języka obcego. Zajęcia realizowane są w oparciu o specjalny program dydaktyczny opracowany przez egzaminatorów CKE. Kurs ósmoklasisty 2024 w ZAZUMI to 50 godzin lekcyjnych (po 45 min), podczas których uczeń zdobędzie wiedzę ze wszystkich wymaganych zagadnień.

Inne firmy zainteresowane dodaniem swojej oferty prosimy o kontakt na milosz@portel.pl.

