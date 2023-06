Ściąga portElu. Obozy i półkolonie 2023

Wakacje szkolne zbliżają się wielkimi krokami. Jak zapewnić swoim pociechom niezapomniany wypoczynek? Jak co roku przygotowaliśmy Ściągę z ciekawymi pomysłami na spędzenie przez dzieci i młodzież kreatywnych i ciekawych wakacji.

Akademia Sportów Wodnych Grupy Wodnej zaprasza dzieci i młodzież na półkolonie, kolonie i obozy - do Elbląga i do nadmorskiego Władysławowa. Półkolonie wodne w Elblągu rozpoczniemy 26 czerwca. Zaplanowaliśmy aż dziewięć pięciodniowych turnusów na Przystani Grupy Wodnej. Od 7.30 do 16.30 dzieci będą spędzały czas aktywnie - zaplanowaliśmy zajęcia głównie na wodzie - kajaki, motorówki, żaglówki, rowery wodne. Będzie też czas na odpoczynek na lądzie. Na dzieci czekają dwa dmuchane place zabaw, boisko do siatkówki. W Caffee Przystań posmakują rzemieślniczych lodów, orzeźwiającej lemoniady i tradycyjnych gofrów. Opiekę nad półkolonistami sprawują instruktorzy Grupy Wodnej i ratownicy. W cenie zapewniamy wszystkie atrakcje, opiekę instruktorską i dwudaniowy obiad. Kolonie Wodne, obozy windsurfingowe i nurkowe we Władysławowie to nasza sztandarowa propozycja od kilkunastu lat. Dwunastodniowe turnusy i zajęcia z windsurfingu, żeglarstwa, nurkowania w aqualungu, motorowodne, a także ratownicze skoki desantowe z motorówki, wyprawy kajakami, rowerami, ścianki wspinaczkowe, strzelectwo sportowe, wyprawa globtrotera. Zajęcia organizujemy w małych grupach pod opieką instruktorów Grupy Wodnej. W sierpniu we Władysławowie, tradycyjnie już organizujemy Obozy Sportów Wodnych i Rozwoju Dobrych Relacji: Ojciec&Syn oraz Ojciec&Córka. Zapraszamy ojców wraz z dziećmi. Rezerwacje na wybrane turnusy przyjmujemy przez stronę.

Coolonie aktywny wypoczynek na rolkach i KS Orzeł Elbląg zapraszają wszystkie chętne dzieci w wieku od 6 do 12 lat na półkolonie letnie. Czekają na was trzy turnusy do wyboru: „W świecie Disney’a”, „Przygody z Enola Holmes” oraz „Ciekawostki o Wednesday Addams”, podczas których oprócz nauki jazdy na rolkach czeka was moc niespodzianek i atrakcji związana z każdym tematem przewodnim. Oferujemy: codzienną naukę i doskonalenie jazdy na rolkach, różnorodne wyjścia, kreatywne warsztaty, opieka nad dziećmi od godz. 7 do 16, pełne wyżywienie oraz wykwalifikowaną kadrę. Sprawdź nas na Facebooku i stronie. Zapraszamy na moc zabawy, atrakcji i aktywności. Szczegóły pod nr tel. 501 661 126.

Leonardo School na wakacje przygotowało fantastyczne, tygodniowe warsztaty językowe. Na Wasze dzieci czeka dopracowana w każdym szczególe, idealna, pełna przygód i atrakcji oferta warsztatów wakacyjnych. W tym roku dla dzieci w wieku 6-12 lat przygotowaliśmy aż 3 tematyczne turnusy: „Afryka Dzika”, „Flinstonowie” oraz „Ale Meksyk”. Na Twoje dziecko czeka mnóstwo atrakcji, zabawy i ruchu na świeżym powietrzu, codzienna dawka angielskiego i spotkania z robotem Emysem, wycieczki w miejsca tematycznie związane z warsztatami, codziennie warsztaty twórcze, całodniowa wycieczka autokarowa, dzień z basenowym szaleństwem, wyprawa do lasu, wyjście na pizzę, ognisko i wiele innych aktywności, wyżywienie: dwudaniowy obiad, opieka wykwalifikowanej i bardzo sympatycznej kadry, opieka przez 9 godzin dziennie (od 7:30 do 16:30), małe grupy oraz moc wrażeń i niesamowitych przygód. W naszych warsztatach letnich, zimowych i tematycznych wzięło udział już ponad 500 dzieci. Zapisy pod nr tel.: 733 500 443 lub mailowo: elblag@leonardoschool.pl. Więcej informacji na Facebooku.

Soulriders - szkółka wind&kitesurfingowa, zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do spędzenia aktywnych wakacji na plaży. Zaczynając od najmłodszych 6-12 latków zapraszamy na windsurfingowe półkolonie. Zapewniamy transport Elbląg-Kadyny-Elbląg, II śniadanie, dwudaniowy obiad, opiekę i szkolenie z wykwalifikowaną kadrą. Codziennie zajęcia z windsurfingu w małych grupach do 5 osób na 1 instruktora, wycieczki i zabawy na SUPach (Stand Up Paddle) oraz deskorolki! Nieco starszych (7-16 lat) i odważniejszych zapraszamy na obozy SurfSport Camp, SurfArt Camp oraz starszą młodzież na Wind&Kite Camp 14+. Zakwaterowani jesteśmy w Folwark Hotel&SPA w Kadynach. Dużo windsurfingu, SUP, longboardy, rowery, mix sportów, survival i wiele, wiele innych ciekawych atrakcji czeka naszych uczestników! Dodatkowo prowadzimy tygodniowe kursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych! Bądź na bieżąco i obserwuj nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do kontaktu: kontakt@soulriders.pl, tel. 534500360.

Szkoła Tańca Broadway zaprasza na Świetlicę Wakacyjną Lato 2023. Będziemy korzystać z wielu atrakcji w naszym mieście i poza miastem, przeprowadzimy szereg zajęć ruchowych, plastycznych oraz integracyjnych, a także konkursy z nagrodami. Nasza Świetlica to wyjątkowy klimat - własny ogródek, basen ogrodowy, trampolina, świetna atmosfera, wykwalifikowana kadra, smaczne obiadki. W Wakacje dzieci przyjmujemy już od godz. 7. Zapraszamy do kontaktu tel.: 606716626, e-mail: broadway@taniec.elblag.pl.

Szkoła Tenisa i Squasha Score zaprasza na niezapomniane wakacje - naucz się grać w tenisa i squasha, a dodatkowo korzystaj codziennie z innej atrakcji. Zapraszamy na półkolonie (5 turnusów), obóz tenisowy w trzygwiazdkowym ośrodku Półwysep Wądzyn nad jeziorem (25.06.-2.07.) oraz tenisowy obóz rodzinny w tym samym hotelu (23.07-30.07). W programie półkolonii: codziennie treningi tenisa i squasha, zajęcia ogólnorozwojowe, sporty uzupełniające, gry i zabawy ruchowe, wyjście do kina, zabawy w Parku Piekarczyka, wyjście do kręgielni, wyjście do Activity Parku, wyjście do Arcade Classic Muzeum Gier. W cenie II śniadanie, obiad i ubezpieczenie. Dzieci i młodzież zapraszamy na obóz tenisowy do ośrodka Półwysep Wądzyn koło Brodnicy (hotel ***), gdzie można szybko nauczyć się gry w tenisa lub poprawić swoje umiejętności. Wykwalifikowana kadra, dobra baza do uprawiania tenisa (7 kortów tenisowych, basen kryty, kręgielnia, prywatna plaża nad jeziorem). Rodziny z dziećmi zapraszamy na aktywny wypoczynek z tenisem do tego samego hotelu. Więcej informacji w aktualnościach na stronie, pod numerem tel. 695 447 385 lub mailowo: ewaskorek89@gmail.com.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zaprasza dzieci w wieku od 7 do 15 lat na kolonie letnie do malowniczej miejscowości Krynica Zdrój w terminie od 23 lipca do 2 sierpnia. Uczestników kolonii zabierzemy na całodniową wycieczkę do Aquaparku Poprad na Słowacji. Zapewnimy moc wrażeń w Krynickim Parku Linowym, gdzie każdy sam zadecyduje, czy chce się wspinać, zjechać z tyrolki, a może woli wjechać kolejką na Jaworzynę Krynicką? Urządzimy sobie niezapomniany spacer w koronach drzew... a to dzięki wycieczce na prawie 50 metrową Wieżę Widokową o drewnianej konstrukcji. Zabierzemy dzieci na szaleńczą zabawę na torze saneczkowym Sankostrada o długości około 950m i różnicy wzniesień ok. 55m. Udamy się na najbardziej charakterystyczny punkt turystyczny i widokowy - Górę Parkową, gdzie dzieci będą mogły poczuć łyk emocji na rajskich ślizgawkach. Podczas naszego pobytu odwiedzimy także Pijalnię Wód, wieczorem wybierzemy się na widowiskowy - muzyczno-świetlny pokaz kolorowych fontann multimedialnych, urządzimy sobie ognisko oraz turniej sportowy. Wspólnie zorganizujemy chrzest kolonisty, rewię mody, konkurs szalonych fryzur oraz wiele innych fajnych gier i zabaw na świeżym powietrzu. Zapewniamy niezawodną kadrę wychowawców, która zadba o dobre samopoczucie dzieci oraz ich niezapomniane chwile i wrażenia robiąc im codziennie zdjęcia. Jeżeli chcesz, aby Twoje dziecko miało udane i niezapomniane wakacje, skontaktuj się z naszym biurem: tpdzo@o2.pl lub zadzwoń pod numer 55 233 82 10. Więcej informacji o kolonii znajdziesz na naszej stronie i na Facebooku. Nie zwlekaj - zadzwoń lub napisz - czekamy właśnie na Ciebie!

ZAZUMI zaprasza na 10. edycję półkolonii letnich. Oferujemy półkolonie letnie dla dzieci, które uwielbiają aktywnie spędzać czas, dla wszystkich kreatywnych i lubiących przygody. Jak co roku stawiamy na ruch i integrację dzieci. Na tę chwilę jesteśmy w 100% gotowi. Oferta jest dostosowana do wymogów MEiN, MZ i GIS, a wieloletnie doświadczenie i profesjonalna kadra pedagogiczna są gwarancją, że sprostamy wszystkim wytycznym. Przykładamy szczególną uwagę do bezpieczeństwa i wyjątkowego samopoczucia naszych uczestników. Bezpieczeństwo i dobro dzieci były i są naszym priorytetem. Wspaniałe i niepowtarzalne programy, zapewniają, że nasze półkolonie są niezapomniane. Nasze półkolonie letnie organizowane będą w jednotygodniowych turnusach od poniedziałku do piątku w godz. 7-16. Nasze tygodniowe turnusy przewidują: wycieczkę do ZOO w Oliwie, wyjście do RPR Nowa Holandia, wyjście do Bażantarni, do kina oraz na boisko lub halę sportową. Co więcej, warsztaty dla małych majsterkowiczów, warsztaty plastyczne, warsztaty artystyczne i wiele innych! W trakcie półkolonii letnich każdy uczestnik będzie miał zagwarantowane: II śniadanie, obiad w miejscu atrakcji + słodki lub owocowy podwieczorek. Woda do picia bez ograniczeń. Każde dziecko objęte będzie ubezpieczeniem NNW. Półkolonie odbywają się za zgodą Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Zapraszamy serdecznie! Zapisz dziecko już dziś!

Inne firmy zainteresowane dodaniem swojej oferty prosimy o kontakt pod adresem: milosz@portel.pl.